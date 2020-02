Trine Dehli Cleve og mannen har lagt ut funkisboligen sin på Lillestrøm for salg.

– Vi er klare for å starte et nytt kapittel i livene våres. Nå som barna har blitt store blir huset litt for stort for oss. Vi er klare for finne oss noe mindre, og kanskje få oss et feriehus, sier Skal vi danse-dommeren til TV 2.

Saken ble først omtalt av MittLillestrøm.

Lillestrøms dyreste

Huset har en prisantydning på 20.000.000 kroner, noe som tilsier at det blir det dyreste huset i Lillestrøm, om det blir solgt.

– Kjøpere vokser ikke på trær i denne kjøpergruppen, men vi har troen på at det vil gå fint, sier eiendomsmegler Julie Kristine Lundahl.

Hun og Torje Slettli er ansvarlige for salget av huset gjennom DNB Eiendom.

Boligannonsen ble lagt ut i slutten av forrige uke, og allerede har interessen for boligen vært stor.

– Boligannonsen har allerede fått godt med klikk, men det er ikke lenge siden den ble lagt ut, så det er litt tidlig å si noe, sier Lundahl.

Drømmehuset

Boligen stod fiks ferdig i 2014, og da hadde Dehli Cleve og mannen skreddersydd boligen etter deres ønsker.

– Vi var med å tegne huset, og alle valg som er gjort har vi gjort selv, sier Dehli Cleve.

DANEGULV: Kjøkken og stue skilles av en åpen peis, og gulvplassen er god. Foto: Thomas Fredriksen, Inviso

Selv om huset først og fremst er en bolig, er det mulig å ta seg en dans på stuegulvet forsikrer den pensjonerte danseren.

– Litt dans på en fest går nok fint, men huset er bygd som bolig først og fremst, ikke dansestudio, sier den tidligere verdensmesteren i dans.

Selv om drømmehuset nå er ute for salg, har ikke Dehli Cleve og mannen noen planer om å flytte fra Lillestrøm av den grunn.

– Vi blir i Lillestrøm. Her har vi venner og familie og det daglige livet vårt, sier Dehli Cleve.