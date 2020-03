Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Mange hevder at Chevrolet Tahoe fra 2005/2006 og nyere ikke er å anbefale? Angivelig på grunn av mange kompromisser over hele fjøla og billige løsninger da GM slet økonomisk disse årene.

Jeg vurderer å kjøpe en slik Tahoe bensin. Ønsker din kommentar rundt dette.

Noen sier også at slike Tahoe ombygd til LPG (Gass) ikke er lurt... Vet du noe om det også? Mvh. Ivar

Benny svarer:

Hei Ivar! Jeg har hørt mye av det samme som deg. At noen mener denne nye generasjonen av Chevrolet Tahoe som kom i 2006 fare er en facelift av den som kom i 2000.

Selv om mye er likt når det gjelder motor og drivverk, og bilen er bygd på en ganske så konservativ SUV-lest, så stemmer ikke dette. Denne bilen bygger på en annen plattform enn den gamle – dog uten de helt revolusjonerende endringene. Jeg jobbet selv med disse bilene da denne generasjonen kom og har kjørt alle generasjoner Tahoe ganske mye. Jeg har også eid Tahoe selv.

Forskjellene er definitivt der. Ikke minst på interiøret. Det er mye mer forseggjort, det er mer utstyr og naturlig nok langt mer moderne. I tillegg går bilen stillere og er langt mer komfortabel.

Motoren i de fleste bilene som ble solgt her i Norge er en 5,3-liters V8-bensin med 320 hestekrefter. Diesel fantes ikke. Fra 2008 kunne man også få den som hybrid.

Les også: Dette er bil for de virkelig tøffe takene

Kan bli personbil – gratis

Det første året ble de tatt inn bare som GMC her i Norge. Samme bil, men med litt annet utseende.

Nå kan du få disse til under 300.000 kroner i bruktbilmarkedet. Det er fortsatt mye SUV for pengene. I USA omtales den som "mid-size", men den er stor –sett med norske øyne. Rent teknisk er bilene helt OK. Min erfaring er at det er typiske slitedeler, som forstilling, bremser og hjullagre som slites. At bensinforbruket er høyt overrasker kanskje ikke...

Det ser gammelt ut nå, men da dette interiøret var nytt i 2007, var det virkelig et hakk opp fra tidligere generasjoner.

En del av de litt eldre bilene kan man nå fritt bygge om fra varebil til personbil,uten å måtte betale avgifter . Det må sies å være en stor familiebil, som kan trekke tung både campingvogn, biltralle eller hestehenger. Bilen er et skikkelig arbeidsjern. Men byr allikevel på god, amerikansk, komfort.

Den nyere generasjonen koster fortsatt godt over 500.000 som varebil, med to eller tre seter.

Den tredje generasjonen Tahoe kom omtrent samtidig med at norske myndigheter økte bensinavgiftene kraftig, mens dieselbilene slapp unna. Det gjorde det ikke akkurat lettere å selge slike biler i Norge. Salget forble ganske labert da bilene ble svindyre... Men det finnes da noen i bruktmarkedet.

Når det gjelder gass/LPG, er min erfaring at dette, dessverre, ofte skaper litt ekstra trøbbel om man ikke vedlikeholder det nøye. Både i form av at det setter feilkoder og det faktum at gass har en høy forbrenningstemperatur som kan brenne ventiler i topplokket om systemet ikke er godt nok kalibrert i forhold til ekstra kjøling/smøring.

Alt i alt synes jeg Tahoe er gromme biler og er ikke redd for å anbefale kjøp om man leter opp et fint og velholdt eksemplar, i god teknisk stand.

Lykke til med SUV-kjøp!

