Den anerkjente advokaten Brynjar Meling skal forsvare Hadi Srour.

Meling er advokaten til blant andre Mulla Krekar.

– Vi er først og fremst skuffet for at det ender med påtale. For vi har påpekt våre innsigelse mot tolkingsresultatene, og klienten vår er klokkeklar på at han aldri har inntatt noe ulovlig middel, sier Meling til TV 2 på telefon.

Meling sier at Srour er klokkeklar på at han ikke har dopet seg.

– Det som er viktig i denne saken og når det gjelde dette stoffet, så er det ikke noe man kan ha fått i seg med et uhell. Det er ikke snakk om kosttilskudd eller leppesalver. Her har man enten tatt sprøyte eller ikke. Han er klokkeklar på at han aldri har inntatt noe ulovlig eller satt en sprøyte. Skulle han ha tatt dette stoffet som i den mengden det er påvist her, så måtte det ha blitt tatt i en treningsperiode. Han har klargjort sine bevegelser, hvem han var sammen, og hva han gjorde i dagene før som styrker sin historie. Han ville ikke hatt noen idrettslig gevinst av å gjøre noe som dette.

Den anerkjente advokaten sier til TV 2 at dopingsaken handler om mer enn bare doping.

– Hvorfor tar du en dopingsak?

– Det er fordi den reiser prinsipielle rettssikerhetsspørsmål. Når en klient ringer og forklarer sin situasjon og du hører fortvilelsen at han risikerere å bli utestengt fra idrettene, så reiser denne saken interessante problemstillinger. Jeg har kompetanse til å utfordre bevisene og anklagerne.