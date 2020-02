Overvant kreft – nå er Kristoffer (19) Norges raskeste på ski

Kristoffer Kvarstad (19) opplevde marerittet da han fikk påvist kreft i en alder av 15 år.

– Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Jeg skjønte ganske raskt at jeg kom til miste håret, men at det innebar å miste så mye muskler, hadde jeg ikke peiling på. Hadde jeg visst det, hadde jeg nok hatt helt andre tanker, reflekterer langrennstalentet.

15 år gammel dro han til legen med hovne lymfeknuter og det han trodde var symptomer på kyssesyken.

Men unggutten hadde aldri forestilt seg å bli diagnostisert med lymfekreft med spredning til både nyrer og lever i så ung alder.

– Jeg var i kjempegod form, så det var veldig surrealistisk. Du hadde hørt at det var gamle folk som hadde kreft, det var ingen på 15 år som hadde det, sier 19-åringen, som likevel tok sjokkbeskjeden med fatning.

– Jeg var ikke så veldig redd, for vi fikk tidlig beskjed om at dette så lovende ut og at jeg kom til å overleve, men at det kom til å ta tid.

Gjennomgikk 50 cellegiftbehandlinger

Den intense drømmen om å bli best i verden i langrenn ble raskt en bagatell og satt på vent umiddelbart. Kvarstad stod overfor sin livs kamp.

Kristoffer Kvarstad gjennomgikk nærmere 50 cellegiftbehandlinger for lymfekreft. Foto: Privat

– I starten var jeg veldig trøtt og hadde mye vondt i kroppen. Flere ganger måtte jeg bare slå i veggen for å få slått ut, svarer 19-åringen på spørsmål om hvordan kroppen responderte på behandlingen.

Den startet han på i januar 2015.

– Det var mange dager, på det verste, hvor målet bare var å komme seg ned trappen for å ta seg til sykehuset, minnes Kvarstad.

Kreften brøt ned lymfesystemet, som tar hånd om kroppens forsvar mot virus og bakterier. Kvarstad gikk gjennom nærmere 50 cellegiftbehandlinger i løpet av tre år for å for å drepe lymfekreften, og den tøffe behandlingen tappet unggutten ytterligere for krefter.

– Det var en hendelse hvor han prøvde å gå ned tappen, men bare klarte å henge på skuldrene til mor. En annen dag skulle vi forsøke å gå en tur, men vi kom bare 50 meter ned i gaten før vi måtte snu. Så det er klart at kroppen er helt nedkjørt under den sterkeste behandlingen, sier pappa André.

Til tross for flere tunge stunder, holdt Kvarstad humøret oppe.

– Han har vært så positiv hele veien. Den første dagen vi fikk vite om dette sa han at «dette skirennet går vi først – og det vinnes», sier mamma Toril.

Verdens nest raskeste på 100 meter ski

I dag er Kvarstad kreftfri, og i fjor var han ferdig på Wang Toppidrett. Nå satser 19-åringen utenfor landslaget, men det betyr ikke at resultatene har uteblitt av den grunn.