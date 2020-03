Han forlot et telt med våpen og et mystisk kart. Hvem var Teltmannen?

Politiet på Hønefoss tok dette bildet av noe av Teltmannens utstyr. Åsted Norge vil gjerne ha kontakt med de som kjøpte det på en hittegodsauksjon i 2011. Foto: Politiet

En vandrende person

– Vi går igjennom tingene og ser at det er en typisk vandrende person. Han har med seg alt mulig rart, for å si det sånn. Overlevelsesbok, kniv, øks, tauverk, hurtigmat, fiskeutstyr ... Typisk for en som skal klare seg ute i naturen i lang tid, sier Thov Thorsrud.

Gåten blir ikke mindre mystisk når politiet finner et ulovlig blåsevåpen og et kart merket med «target» – som betyr mål.

Kartet

På kartet har Teltmannen tegnet en pil fra Ringerike (Hønefoss) til Sokna, et lite tettsted med cirka 600 innbyggere. Han har også tegnet en ring rundt et større utmarksområde nord for Sokna og merket det med «target», som betyr mål.

– Målet er jo veldig øde. Det er milevis med utmark, så vi lurte veldig på hensikten med det. Han har åpenbart hatt en plan, sier Thov Thorsrud.

På et kart hadde Teltmannen ringet rundt Ringerike (Hønefoss), skrevet inn Sokna og tegnet en sirkel merket med «target». Foto: Politiet

– Det er et av de få villmarksområdene på Østlandet og mye av det er verna, forteller Arne Erik Håkonsen.

Utmarksområdet som Teltmannen hadde markert med «target». Foto: Åsted Norge

– Ville han rømme fra noe?

– Vi fant også noe som heter «blow gun» – som er blåserør med piler. Dette er et ulovlig våpen til jaktbruk, så da begynte vi å fundere på hva han skulle bruke det til. Vi tenkte at det kunne være faunakriminalitet, at han var ute etter sårbare arter, omsettelige fugler og dyr. Området her har stor artsrikdom av dyr som er ettertrakta på det internasjonale markedet, fortsetter Thov Thorsrud.

Politiet fant blant annet dette ulovlige blåsevåpenet i teltet. Foto: Politiet

Han ba naturoppsynsmannen holde utkikk i området, men ingenting uvanlig ble observert.

– Man kan jo lage seg flere teorier. Er det psykiatri, vil han rømme vekk fra noe? Er det et vinningsmotiv ved at han vil fange sårbare arter? Eller er det en naturmann og så oppstår det en hendelse som gjør at han forlater teltet sitt og skrinlegger planen?

Ingen DNA eller fingeravtrykk

Det ble aldri tatt DNA eller fingeravtrykk av teltet eller utstyret. Saken ble henlagt og Teltmannens ting ble solgt på en hittegodsauksjon i 8. november 2010.

– Det har vært så mange forsvinningssaker opp gjennom tida, men det som er spesielt med denne saken er at vi vet jo ikke hvem vedkommende er. Det er det spesielle her. Så om han er etterlyst av et aller annet land i verden, det vet vi jo heller ikke, sier Arne Erik Håkonsen.

Vet du hvem Teltmannen kan være, kjøpte du noen av tingene hans på hittegodsauksjonen eller har du andre tips i saken? Send en e-post til astednorge@tv2.no eller ring 22 38 98 98.