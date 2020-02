Det melder flere internasjonale medier, mandag ettermiddag.

Utbruddet i Italia er dermed det største utenfor Asia, skriver Los Angeles Times.

Mandagens dødsfall er registrert i Lombardia i Nord-Italia, opplyser italienske myndigheter.

De døde er begge menn, henholdsvis 88 og 84 år gamle.

Totalt i Italia er det bekreftet 219 smittetilfeller, flesteparten av dem nord i landet.

Minst 190 mennesker skal være smittet i Nord-Italia så langt, og tallene er ifølge myndighetene på vei oppover.

Både utesteder, skoler og flere andre offentlige institusjoner er stengt, og store området er sperret av.

Rundt 50.000 innbyggere i elleve byer er bedt om å holde seg hjemme. Politiet og hæren har fått ordre om å gripe inn dersom noen forsøker å forlate eller ta seg inn i de avsperrede områdene.

Veikontroll

Mandag ble trafikken på veiene inn til byen Codogno kontrollert av maskekledde politimenn. Det var her, sørøst for Milano, at virusutbruddet startet i Italia. T-baner og tog som kjørte inn og ut av Milano mandag morgen, var halvfulle og preget av folk som hadde dekket til ansiktene sine med masker og skjerf.

Mange kirker holdes fortsatt åpne, men gudstjenestene er avlyst. Det er også det verdensberømte karnevalet i Venezia, en rekke fotballkamper og også operaforestillinger på La Scala. Også arrangementene under moteuken i Milano er avlyst mandag.

Italias statsminister Giuseppe Conte sier at innbyggerne nord i landet må forberede seg på uker med husarrest i et forsøk på å holde viruset unna. Myndighetene ber samtidig innbyggerne besinne seg og ikke tømme butikkene for mat, medisiner og andre varer.

Halvfulle tog i rushtiden

Italienske myndigheter jobber med å spore alle bevegelsene til det første kjente smittetilfellet i landet. Mannen hadde selv ikke vært i Kina, og personen man først antok at hadde smittet ham, har testet negativt.

Ved siden av Iran og Sør-Korea er Italia det landet som er hardest rammet av viruset utenfor Kina.

Børsen i Milano falt kraftig mandag morgen og formiddag som følge av frykten for koronasmitten.

