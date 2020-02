Nekter erstatning til ofre etter vannskandalen i Askøy

– Hva tenker du om uenigheten om erstatningsansvaret mellom Askøy kommune og forsikringsselskapet?

– Strengt tatt er ikke uenigheten mellom kommunen og forsIkringsselskapet avgjørende for om vi kan sende et krav, men selvsagt er det en fordel om kommunen er forsikret.

Følger praksis

– To rapporter knyttet til ulykken fastslår begge at forurensingen har foregått over tid, sier Fredrik Messel, som er direktør for store skader i Protector forsikring.

– Hva vil over tid si...?

– Praksis er at over et døgn ikke er en plutselig forurensning, og basert på dette avslo vi. Dette dekkes ikke av vilkårene i avtalen, forklarer Messel til TV 2.

– Har dere andre tilsvarende saker som dere har avslått på samme grunnlag?

– Nei, ikke en tilsvarende sak som vi ser på Askøy. Kommunen har vært forferdelig uheldig, for den hadde jo et nytt vannbasseng stående klart til å bli tatt bruk, avslutter Messel.

Hadde Askøy kommune tatt det nye høydebassenget i bruk, ville sannsynligvis aldri vannskadalen inntruffet. Det nye nøydebassenget er nå tatt i bruk.

Kommunen vurderer søksmål

Nå jobber Askøy kommune med å avklare hvordan de vil jobbe videre med saken med tanke på Protector.

– Askøy kommune har frist på 6 måneder for å kreve nemndbehandling eller reise søksmål, opplyser Venneslan til TV 2.

Kommuneadvokat Svein Gjesdal som jobber med saken ønsker ikke å kommentere saken ytterligere ettersom de nå er i en «prosess».

– Det er per i dag registrert mottatt 13 skriftlige erstatningskrav. Samlet er det fremmet krav på totalt 193.000 kroner, noen av disse fra næringsdrivende, oppgir Venneslan.

Askøy kommune har lovet alle husstander som ble rammet og måtte koke vannet, et prisavslag i vannavgiften på enten 200 eller 400 kroner.

– Det er i dag mottatt 185 skriftlige krav om prisavslag. Samlet er det fremmet krav på totalt 74.000 kroner. På bakgrunn av mottatte krav anslår vi dermed at det totale beløpet for prisavslag vil være cirka 100.000 kroner, opplyser Venneslan til TV 2.

Abonnenter som bor i området som hadde kokevarslene sommeren 2019, må selv skriftlig kreve prisavslag.

Et tolkningsspørsmål

Normalt vil kommunens ansvarsforsikring dekke det rettslige erstatningsansvaret som kommunen kan pådra seg for skade på tredjemanns person eller ting. Dette ifølge avtaleteksten.

Professor Magne Strandberg ved Universitetet i Bergen, som er ekspert på forsikringsrett, mener forsikringsavtalen regulerer hva den skal omfatte.

– Når partene nå er uenige så handler dette om et tolkningsspørsmål, hvordan en skal tolke forsikringsavtalen, forklarer Strandberg til TV 2.

I følge folkehelseinstituttet (FHI) ble det funnet to typer tarmbakterier i drikkevannet på søndre Askøy. Det var Campylobacter og E. coli. Folkehelseinstituttet har ikke funnet en konkret årsak til smitteutbruddet, men regnskyll og utvasking av avføring fra fugler eller dyr ned i høydebassenget er en rimelig forklaring,

Forskningsinstituttet SINTEF AS er tildelt oppdraget om uavhengig gransking av hendelsen på Kleppe vannverk, og rapporten er ventet til høsten.