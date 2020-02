– Jeg var ikke i tvil om at dette bilskiltet var ledig, sier Kristin Lund (48) til TV 2.

For tre måneder siden fikk Tromsø-kvinnen Kristin nye skilter montert på sin Citröen.

På skiltene står det «ÆHARMS», altså «Jeg har MS».

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Lund har hatt MS, altså multippel sklerose, i 13 år, og hun har kommet til et punkt hvor hun trenger mer og mer hjelp i hverdagen.

– Det er tre grunner til at jeg skaffet meg skiltet. Jeg er stor tilhenger av åpenhet, og jeg har veldig mye selvironi. Jeg ønsker også økt kunnskap og mer forståelse for sykdommen, som ikke er så synlig for alle andre, sier hun til TV 2.

Lund sier at hun tror at de fleste tror at MS betyr rullestol.

– MS er den mest individuelle sykdommen som finnes. Jeg er heldig, sånn sett, for alle mine dager er like. Jeg går rundt, og har en viss energimengde hver dag. For meg handler det mest om vondter. For mange andre MS-syke er det utmattelse – eller fatigue – som er det største problemet, sier hun.

Ikke for å skryte, men ...

I november, like etter at hun hadde fått skiltene, la Lund ut et Facebook-innlegg hvor hun viste skiltene frem.

«Ikkje for å skryte, men #ÆHARMS,» skrev hun.

Til TV 2 sier hun at det ikke er alle som skjønner hva som står på skiltet.

– Niesene mine spurte meg om hva i alle dager jeg hadde skrevet – om det stod «Æ harms». Ikke alle har et forhold til MS, så kanskje mitt skilt kan skape litt mer bevissthet rundt det, sier hun.

Vil være synlig

Lund søkte nylig Tromsø kommune om parkeringskort for bevegelseshemmede. Dette fikk hun avslag på.



– Det er den mest alvorlige grunnen til at jeg har fått skiltene, er at jeg ikke får aksept for at jeg er syk. Jeg tenkte at jeg kunne vise til skiltet hvor det står «æ har MS», sier hun.

Det koster 9000 kroner å få personlige bilskilt fra Statens vegvesen, og Kristin mener prisen var verdt det.

– Jeg synes at det er viktig. Ikke alle våger å prate åpent om MS. Jeg gjør dette for å være synlig, sier hun.

Fikk stående applaus

Kristin er nestleder i Tromsøs MS-forening, og hun sier at reaksjonene fra andre i foreningen har vært positive.

Da styrelederen i foreningen i fjor vinter var på inspirasjonskonferanse for MS-syke i Oslo, fortalte hun om Kristin Lund og hennes «ÆHARMS»-skilt.

– Det ble stående applaus. Det betyr mye at jeg har fått klarsignal fra mine egne, for jeg representerer jo egentlig bare meg selv, avslutter hun.