Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Terje Aasland krever full klarhet og opprydding etter opplysningene om at Sivertsen søkte etterlønn som ordfører i tidligere Lenvik kommune etter at han hadde tiltrådt som statssekretær, og at Sivertsen i en perioden mottok dobbel lønn både som ordfører og statssekretær.

– Dette er moralsk forkastelig, sier Aasland til NTB.

Han sier Ap onsdag vil sende en rekke spørsmål til statsminister Erna Solberg om saken.

– Vi vil blant annet stille spørsmål om statsministeren har tillit eller ikke til fiskeriministeren, sier Aasland.

Rød Ungdom har besluttet å politianmelde fiskeriminister for bedrageri, det skriver Dagbladet.

– Det er en frustrasjon mange føler på. Politikerne følger ikke reglene de selv lager, sier leder Tobias Drevland Lund i Rød Ungdom, til Dagbladet.

Samtidig som Sivertsen var i full jobb som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, søkte han om etterlønn i en og en halv måned for jobben som ordfører i Lenvik kommune. Sivertsen fikk utbetalt rundt 120.000 kroner i etterlønn av kommunen.

i forrige uke ble det klart at Senja kommune, som Lenvik nå er en del av, har sendt et krav på 120.000 kroner til fiskeriministeren.

(©NTB)