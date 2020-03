Slik får du barnet vekk fra skjermen

Det er ingen fasit på hvor mye skjermtid et barn skal ha. Psykolog Gaute Godager sier det blant annet avhenger av alder.

– Hvis barnet ditt synes det er greit å legge bort skjermen når de er ferdig, da er de innenfor en bra ramme, forteller Godager til God morgen Norge.

Hvis det derimot blir hyl og skrik når barnet må legge fra seg skjermen, da har de kanskje fått litt for mye skjermtid.

Avhengig av skjerm

Psykologen forteller at hvis barnet får til mye i livet, som for eksempel går på skole hver dag, gjør leksene sine og trener, er dette en god indikator på at de ikke er avhengig av skjerm.

Men sliter barnet med slike ting kan det ha mye å si.

– Alle barn sitter mye på skjerm i dag og man snakker om det er farlig eller ikke, men det er jo ingen som dør av dette, sier Godager.

Han forteller også at når man snakker om avhengighet av skjerm, så kan man ikke sammenligne det med for eksempel rusavhengighet. Det handler om at barn trenger variasjon i livet sitt, og derfor trenger å gjøre mer enn å bare sitte på mobilen.

– Og det er det du som forelder som må hjelpe dem med med det, forklarer psykologen.

– Gjør det i fredstid

Hvis man synes barnet sitt er for mye foran skjermen, så har Godager et tips til hvordan man skal si ifra.

– Det aller viktigste er å ta den samtalen når det er fredstid, sier den tidligere spillutvikleren og fortsetter:

– Ikke ta det klokken elleve på kvelden når barnet har sittet hele dagen på skjerm, og du har kjempedårlig samvittighet og egentlig vil legge seg.

Psykologen anbefaler at man setter seg ned og lager regler sammen. Han forteller også at det er greit å ha forskjellig skjermtid for store og små.

Godager har selv tre sønner, og de må ofte teste ut det Godager anbefaler sine pasienter å gjøre.

– Vi hadde «digital detox day», og det var helt forferdelig for meg, forteller psykologen.

«Digital detox day» vil si at man går en hel dag hvor man legger bort skjermen. Godager anbefaler flere å prøve dette.

– Det trenger ikke være sånn at med en gang ungene legger bort skjermen så er det du som skal være den nye underholdningen.

Vis interesse

Hvis du har et barn som er opptatt av skjerm og dataspill, så anbefaler psykologen å vise interesse. Man trenger ikke vite alle detaljer, men man burde være interessert.