– Elgkua stod foran meg. Bak meg stod kalven. Jeg har aldri sett en elg så sint før, sier Jon Børge Stina til TV 2.

Stina og hundespannet var på vei tilbake fra en treningstur nær Nesseby i Øst-Finnmark, da elgkua så rødt.

– Jeg hadde egentlig kommet forbi, men så kom mora i en helsikes fart.

Elgkua stormet inn i hundespannet på tolv alaskiske huskyer og trampet rundt seg.

En fem år gammel tispe brakk ryggen, og måtte avlives senere søndag kveld.

Det var NRK som omtalte saken først.

Elgens instinkt

Stina forteller at det ikke er uvanlig at han og hundespannet møter på elg.

– Jeg har kjørt her i 15 år og møtt elg nesten daglig, uten at det har vært et problem. Derfor tenkte jeg at jeg skulle filme elgen denne gangen.

Da Stina forstod hva som var i ferd med å skje, prøvde han selv å skremme bort elgen.

– Jeg prøvde å rope, men da begynte den å gå mot meg. Den prøvde å forsvare kalven og seg selv, det er instinktet den har. Den ville vise hvem som var skogens konge.

Klar for ny tur

Stina forteller at han ble rystet av angrepet.

– Jeg tror jeg venter noen dager før jeg setter av gårde igjen. Jeg må jo bruke den samme traseen, og der kommer elgen til å stå og vente.

Resten av hundespannet lar seg derimot, ifølge Stina, ikke prege.

– De lå og ulte litt ekstra i natt, men de virket friske og klare for en ny tur, avslutter Stina.