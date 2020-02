Se slaget som sørget for seier i Sportsnyhetene over.

– Dette er norsk golfhistorie, Viktor er nå topp 60 i en av verdens største sporter. I mine øyne er det ikke mange i norsk sport som kan vise til lignende resultater, sier Viktor Hovlands tidligere trener Magnus Ohlsson til TV 2.

Svensken trente Viktor Hovland (22) fra han var tolv år til han dro til college i USA.

I går kveld ble Hovland den første nordmannen til å vinne en turnering på PGA-Touren.

Den tidligere treneren er klokkeklar når han skal trekke frem den viktigste grunnen til at Hovland har blitt så god som han har blitt.

– Da vi landet på Gardermoen etter turneringer og reiser var det alltid rett på golfbanen. Han blir aldri fornøyd, han jakter alltid etter å bli bedre. Den mentaliteten har han hatt siden han var ung, sier Ohlsson og fortsetter:

– Det er veldig få ungdommer som klarer å sortere mye informasjon. Det klarte Viktor fra tidlig alder. Han hadde tidlig evnen til å sortere og analysere informasjonen han fikk. Når man er ung får man ofte informasjon fra alle kanter, men han har vært kjempedyktig til å sortere denne informasjonen, sier Ohlsson.

– Iron Maiden var for mykt for Viktor

Til tross for at Hovland tok Norges første seier i en turnering på PGA-Touren har hans tidligere trener hele tiden hatt tro på 22-åringen.

– Jeg har hele tiden hatt troen på at han ville vinne en turnering i PGA-Touren, men når det skulle skje visste jeg ikke. Han følger utviklingskurven og gjør det jævlig bra, sier Ohlsson entusiastisk.

Svensken som trente Hovland i tenårene kommer også med en liten faktaopplysning om golftalentet.

– Jeg introduserte ham for hardrock. Viktor hører på ganske hard musikk. Da vi reiste på turneringer i ungdomstiden hans så han at jeg hørte på Iron Maiden. Det ble altfor mykt for ham, så han hører på mye hardere musikk enn det, ler Ohlsson.

– Norge er mer enn en ski-nasjon

Hovland avgjorde med en fantastisk put fra seks meter. Det ga ham birdie på det siste hullet, og han slo Josh Tater med ett slag. 22-åringen endte 20 under par, etter at en variabel sisterunde endte med tre under par.

Etter seieren i Puerto Rico klatret Hovland fra 102. plass til 60. plass på verdensrankingen i golf. Han er ranket som nummer 21 i Europa. Dette enorme hoppet gjør at Hovland nå fremover kan forberede seg til å bli invitert til større turneringer hvor han får yppet seg mot verdenseliten.

22-åringens tidligere trener Magnus Ohlsson lyser opp når han trekker inn flere norske talenter som leverer på verdensscenen.

– Det er enormt å se på de norske talentene. Se på Hovland, Ruud, Ødegaard, Braut Haaland, Ingebrigtsen og Warholm. Dette er jo unge norske utøvere som gjør det bra i store idretter. Det er utrolig kult at Norge er i toppen i andre idretter enn bare ski. Jeg liker at norske ungdommer viser at Norge er mer enn en ski-nasjon, sier den tidligere treneren.