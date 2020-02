50-åringen fra Manglerud i Oslo har lenge vært en hodepine for norsk politi.

Mannen som opprinnelig het Lars Rune Solberg, har 13 konkurser bak seg, samt flere fengselsdommer for økonomisk kriminalitet.

I februar 2013 ble han internasjonalt etterlyst.

Siden fulgte mange år på flukt fra politiet, der Moan blant annet endret utseende flere ganger.

Mange fornærmede

Oslopolitiet siktet i desember 2017 Moan for grove bedragerier, forsøk på grove bedragerier og heleri av minst 10 millioner kroner.

I januar i fjor ble det tatt ut enda en siktelse som omfattet ytterligere 40 bedragerier og identitetstyverier.

Nå er det tatt ut tiltale i saken. Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at Moan har svindlet mer enn 100 nordmenn og ført minst 13 millioner kroner ut av landet.

– Vi har mottatt en omfattende tiltale, og den må vi gå grundig igjennom. Hans utgangspunkt er at han har drevet en konsulentvirksomhet der han har ytt tjenester til enkeltpersoner, og det er det han foreløpig forholder seg til at han har gjort. Dette er tjenester han har solgt via internett, sier hans forsvarer Per Zimmer til TV 2.

Bedrageriene er stort sett i en størrelsesorden omkring 30.000 kroner per fornærmet. I tillegg til grove bedragerier er Moan blant annet tiltalt for identitetstyveri og grov hvitvaksing.

Moan har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Omfattende samarbeid

Forholdene Moan har vært siktet for, gjelder handlinger begått i tidsrommet fra 2011 til september 2018.

«Pågripelsen er et resultat av omfattende politisamarbeid mellom Oslo politidistrikt, Interpol Kuala Lumpur, Interpol-seksjonen på Kripos og Kripos FAST Norge (Fugitive Active Search Team)» skrev politiet i pressemeldingen for et år siden.

I 2017 gikk politiet ut i Åsted Norge og advarte mot 50-åringen som i årevis skal ha svindlet nordmenn fra sitt skjulested i Malaysia.