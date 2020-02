Det norske kokkelandslaget tok gull under kokke-OL 2020. Tonje Torvang er eneste dame på laget. I dag kombinerer hun masse søtt og godt til en dessert alle kan klare å lage, ifølge Tonje selv. Se serveringstips helt nederst i oppskriften.

Melkesjokolade paté:

Ingredienser:

200 gr fløte

230 gr kremost

2 stk egg

385 gr lys kokesjokolade

Fremgangsmåte:

Finhakk sjokoladen. Visp eggene godt sammen i en bolle. Kok opp fløte og kremost i en kjele, og hell over eggene mens du visper. Mens blandingen fortsatt er varm har du i sjokoladen og rører til du får en slett og fin masse. Fordel smeten i en liten langpanne eller springform slik at den er ca. 1,5 cm høy. Bak midt i ovnen ved 95 grader i 35-45 minutter, eller til du ser at den har satt seg. Avkjøl helt og bruk en varm kniv til å kutte fine stykker. Patéen kan også fryses.

Eplekake:

Ingredienser:

150 gr mel

150 gr sukker

150 gr smør

2 stk egg

½ ts bakepulver

1-2 stk epler

2 ss sukker

1 ts kanel

Fremgangsmåte:

Ha alt det tørre i en bolle. Smelt smøret i en kjele og rør inn i det tørre. Kutt eplene i små terninger, dryss over sukker og kanel, og vend inn i smeten. Fyll i en liten langpanne eller springform. Stek ved 175 grader i 20-30 minutter. Du kan også fylle smeten i små silikonformer for å få porsjonskaker. Halver da oppskriften og dropp bakepulver. Reduser steketiden til 10-15 minutter.

Daim:

Ingredienser:

100 gr hvit sjokolade

Fremgangsmåte:

Hakk sjokoladen i grove biter og spre ut på et brett med silikonmatte eller bakepapir. Stek ved 160 grader i 6-10 minutter. Følg godt med, sjokoladen skal få en gyllen farge. Avkjøl på benken og finhakk. Sjokoladen vil gi en fin crunch til desserten.

Bringebær Coulis (bringebærsaus):

Ingredienser:

200 gr fryste bringebær

50 gr melis

½ sitron

Fremgangsmåte:

La de fryste bærene tine i en bolle i romtemperatur. Hell over melis og saften fra en halv sitron. Bruk stavmixer eller visp den godt sammen for hånd. Press bringebærsausen gjennom en sikt så alle frøene fjernes.

Syrlig eplesirup:

Ingredienser:

1 L eplejus

1 stk eple

Fremgangsmåte:

Ha eplejusen i en kjele og kok den helt inn til sirup, ca. 106 grader. Avkjøl sirupen i romtemperatur. Skrell et eple, kutt i små terninger og vend inn i sirupen.

Serveringstips:

Porsjoner melkesjokoladepatèen når den er kald, men vent å servere til den er romtemperert. Husk at den er mektig, så kutt fine og små stykker. Eplekaken er aller best når den er lun. La den stå et par minutter i ovnen før servering. Ulike konsistenser og temperaturer er viktig i en dessert. Server gjerne litt iskrem eller en frisk sorbet til denne desserten.