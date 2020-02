Engelske Jordon Mutch er klar for Aalesund. 28-åringen har signert en avtale med tangotrøyene ut 2020-sesongen, melder de selv i en pressemelding mandag.

– Vi er veldig fornøyde med at Jordon har skrevet under for oss. Dette er en solid forsterkning. Han viste sine kvaliteter på trening med oss de dagene han var her oppe, og beviste at han kan tilføre oss mye, sier AaFKs hovedtrener Lars Bohinen.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland, var lagkamerat med 28-åringen i sin siste sesong i Premier League.

– Det blir spennende å se hva Mutch har å bidra med. Han var jo Premier League-spiller og på et høyt nivå under Alan Pardew i Palace, så han har egentlig hatt et merkverdig fall i sin karriere, til tross for at han er i sin beste alder, sier Brede Hangeland.

Midtbanespilleren har 78 kamper i Premier League for klubbene, Birmingham, Cardiff, QPR og Crystal Palce. Hans forrige klubb var sørkoreanske Gyeongnam FC. Han har vært klubbløs siden juli i fjor.

– Han må komme seg i bra fysisk form, og så bør Mutch ha mer enn nok kvalitet i seg til å bli en bra tilvekst for AaFK.

– Er du overrasket over plutselig å se ham i Norge i 2020?

– Ja. Karrierepilen har pekt feil vei lenge, så han har en jobb å gjøre for å bygge opp sitt rykte, sier Hangeland.

Hos Cardiff hadde AaFKs nysignering Ole Gunnar Solskjær som manager. Nordmøringen, som nå er sjef i Manchester United, har gitt Lars Bohinen positive tilbakemeldinger om Jordon, skriver AaFK på sin egen hjemmeside.

– Jeg har med meg en del erfaring, og håper å kunne bruke den lærdommen her i Aalesund. Jeg er sikker på at jeg kan lære selv også, av de erfarne spillerne som finnes her i klubben. Nå handler det om å bli kjent med klubben og lagkameratene mine. Det gleder jeg meg veldig til å bli, sier Jordon Mutch.

PS! Ett av Mutchs største øyeblikk i Premier League-karrieren kom for øvrig MOT nettopp Brede Hangeland. Hans suser på overtid som sikret Cardiff deres første borteseier i engelsk fotballs øverste divisjon på 52 år står som et bevis på hvilke kvaliteter som bor i ham om han kommer skikkelig i gang i norsk fotball.