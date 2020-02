Emily (24) skulle bare vaske bilen – så fikk hun se disse «hemmelige» meldingene

– Trodde de kommenterte i en trygg, lukket gruppe

Cornwall Live har pratet med Truro City Wash-medier Daniel Morris, som ønsker å beklage seg overfor Emily George.

– Bilbransjen er mannsdominert, og kan være sexistisk. Jeg gjør alt jeg kan for å slå hardt ned på det i mitt firma. Mennene trodde at de kommenterte i en lukket, trygg gruppe. Ikke at dette unnskylder oppførselen deres, sier han.

Morris sier at han er lei seg for at Emily George ikke ønsker å møte ham for å få en unnskyldning ansikt til ansikt.

– Jeg ville møte den aktuelle kvinnen for å si unnskyld og at jeg er lei meg for det som skjedde. Det har hun nektet. Jeg har strukket ut en hånd til den unge kvinnen og har sagt at jeg kan møte henne et sted hun ønsker, som på Costa (en kafé, journ.anm).

Skylder på mennenes oppvekst

Videre forteller Morris at hans ansatte kommer fra vanskelige kår, og at de ikke er vant til å omgås kunder profesjonelt.

– Gutta, som har mange vanskelige bakgrunner, er ikke vant til businessverdenen. Jeg liker ikke å bruke ordet «tull». Det var utrolig dumt, sier han.

Etter at britiske medier har omtalt saken, har bilvaskeriet mottatt en rekke trusler.

Frykter for egen sikkerhet

En talsmann for vaskeriet, som ikke ønsker å bli navngitt, sier til Devon Live at de frykter for sin egen sikkerhet.

– Vi er blitt truet av folk som sier at de skal sende folk nordfra for å gi oss bank. Truslene begynner å bli latterlige, sier personen.

I intervjuet med Cornwall Live, sier Morris at han og de ansatte er blitt kalt alt fra griser til idioter.

Han bedyrer at hans ansatte har forandret seg.

– Forandring er på vei, og menn må slutte å oppføre seg slik, sier han.