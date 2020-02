Det forplikter når du ser et RS-emblem i grillen på en Audi. Dette er de absolutt hvasseste modellene, både med tanke på design og motorkraft.

I år får vi se en rekke helt nye RS-modeller på norske veier. Nye RS 6 er allerede på plass, og følges opp av RS 7 litt senere.

Vi skal heller ikke glemme nye RS Q3 – som er en skikkelig rampete bil med Audis eminente femsylindrede motor på 2,5 liter og 400 hk.

Den virkelige kongen på haugen er likevel RS Q8. Den første bilen har nylig kommet til Norge, mens kundeleveringer starter i mars.

Verdens raskeste SUV

Bilen baseres på Q8, men har fått noen solide oppgraderinger fra Audi Sport.

Understellet er naturligvis nytt, sammen med flere nye designelementer. Bredere hjulbuer, større luftinntak og en grov diffusor bak, utgjør bare noen av oppgraderingene.

Råskapen toppes med et beist av en motor. Her sitter åtte sylindre i V-formasjon, klar for å levere 600 hestekrefter. 4-literen, med doble turboer, serverer i tillegg 800 Nm fra 2.200 omdreininger.

Her er et av de første eksemplarene av RS Q8 på plass i Norge. Foto: Broom

Med permanent quattro firehjulsdrift, plantes også kreftene effektivt ned i bakken. 0-100 km/t er i mål på 3,8 sekunder og 0-200 km/t feies unna på bare 13,7 sekunder. Det er brennkjapt i en såpass voksen SUV.

At RS Q8 mener alvor, bekreftes også av en rekke tester Audi har utført underveis i utviklingen. Bilen har blant annet satt en svært gjev rekord på Nürburgring i Tyskland – en av verdens mest krevende racerbaner.

Med tiden 7:42,253, er nye RS Q8 nemlig verdens raskeste SUV rundt «sløyfa». Tidligere er det Mercedes som har hatt denne tittelen, med sin AMG GLC 63 S Coupé.

Audi RS Q8 med ny banerekord – se video

Interiøret kjenner vi godt igjen fra en helt "ordinær" Q8.

Fra 1,8 millioner kroner

Hjemme i Norge er det ingen overraskelse at bilen får en stiv startpris. 1,8 millioner kroner koster den før utstyr. Dermed bikker man fort to millioner kroner – etter en runde i konfiguratoren.

Toppfarten på bilen er i utgangspunktet sperret på 250 km/t – men kan økes til 305.

Tross prisen, melder den norske Audi-importøren at de forventer god etterspørsel etter både RS Q8 og nye RS 6.

– Interessen for RS-modellene våre er stor. Umiddelbart etter vi åpnet for nye RS 6, fikk vi et tosifret antall bestillinger. Vi forventer god etterspørsel også etter RS Q8, som er noe av det aller råeste produsert av Audi noensinne, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge hos importøren Harald A. Møller AS.

Koster 27 millioner – ble utsolgt på et øyeblikk

Her kjører vi nye RS 6 i Norge – testen får du snart se her på Broom.no.

Tror på tidenes Audi-år

Etter en skikkelig opptur med flere tusen overleveringer av nye e-tron i fjor, forteller Audi at de har ambisjoner om å levere tidenes beste Audi-år i 2020, med to tydelige satsningsområder:

RS Q8 leveres med 22-tommersfelger som standard, men fåes også med 23-tommersfelger eksklusivt designet for denne modellen.

– Fire fullelektriske varianter under e-tron-paraplyen treffer det norske markedet klokkerent, og vi møter etterspørselen med solid tilgang til biler. I tillegg dyrker vi Audi Sport, med en fornyet rekke RS-modeller, nå med nye Audi RS Q8 i spissen, sier Sinervo.

Hun trekker frem hvordan RS Q8 kombinerer de ekstreme, dynamiske egenskapene med de praktiske egenskapene man trenger i hverdagen.

– RS Q8 er effektiv og komfortabel for bruk i hverdagen, med elementer som firehjulsstyring som gjør den store bilen lettkjørt også i trange situasjoner. Dette er en luksusbil med ekstreme egenskaper, i tillegg til at den gjør hverdagskjøringen praktisk og behagelig, sier Sinervo.

Mer RS? Se bildene av den frekke RS Q3

En annen spennende modell som kommer til Norge om kort tid er nye RS Q3 Sportback. Den starter på rett under én million kroner.

Se video av RS Q3 her: