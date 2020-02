Døtrene prøvde i mange år å ha kontakt med faren sin, men måtte til slutt gi opp da det ble for vanskelig.

– Pappa var avhengig av rus. Det var førstevalget hans. Han kunne bli voldelig, og han kom med trusler mot oss. Da jeg selv fikk barn, gikk det ikke lenger, og vi måtte bryte kontakten, forklarer Tina.

Skulle kastes ut

Åsted Norge har tidligere fortalt om faren, Stein Erik Holst, som ble funnet av politiet etter at han hadde ligget død i 428 dager i en kommunal bolig i Christian Michelsens gate i Oslo. Det var NAV Bydel Sagene som kontaktet politiet da de ikke fikk kontakt med han. Holst hadde ikke signert den nye leiekontrakten han selv hadde etterspurt, og skulle dermed kastes ut av leiligheten. Da politiet fant Holst, var det bare et skjelett som lå igjen på sovesofaen.

Politiet henla saken i januar.

– Kriminalvakten fant ingen situasjonsspor som tydet på at det var skjedd noe straffbart i leiligheten. Men det ble besluttet å opprette en undersøkelsessak, og å obdusere avdøde for å finne identitet og si noe om dødsårsak, sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt.

Siden det bare var et skjelett igjen, var det ikke mulig å finne dødsårsaken.

Fant dagbøker

Politiet opplyste til Tina, at det ikke var noen verdigjenstander i leiligheten, som penger, lommebok, data, pass og mobil. Dette står også i politidokumentene. Da Tina tok kontakt med banken, ble det oppdaget at noen hadde svindlet faren mens han lå død. Tina tok derfor kontakt med Åsted Norge og tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen for å få hjelp til å finne ut om man kunne få noen flere svar.

Døtrene maktet ikke å gå inn der hvor faren hadde ligget død i over ett år, og ba Hansen om å gjøre dette for dem.

– I leiligheten fant jeg blant annet penger, et ekstra nøkkelsett, og en rekke dagbøker. Dette har jeg nå levert til Tina og søsteren, forklarer Hansen, som også konkluderte med at det ikke hadde skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet.

Familien visste ikke at faren skrev dagbøker, men er veldig takknemlige for at de nå kan lese mer om hvordan han hadde det den siste tiden han levde. Bøkene hadde blitt kastet om ikke Hansen hadde funnet dem.

– I dagbøkene kommer det blant annet frem hvor ensomt liv han levde, sier Asbjørn Hansen.

