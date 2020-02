Annette (52) er sandfast på Tenerife – aner ikke når hun kommer hjem

52-åringen er på ferie på Los Americas på Tenerife sammen med ektemannen Paul og flere venner. De reiser med Apollo og skulle reist hjem på søndag. Slik gikk det ikke.

– Det var så mye sand i luften i går at vi stort sett holdt oss inne. Det var ekkelt å puste, forteller Ulveseth til TV 2.

Mandag er det mindre sand i luften, og reisefølget har våget seg ut på hotellhjørnet for å spise frokost. Men de vet fortsatt ingen ting om når de kommer seg hjem.

Flyet de skulle hjem med måtte snu til Bergen i går, så de regner med at det vil ta tid.

– Det ser ikke ut som det blir i dag. I en melding fra Apollo, sier de at det jobbes med å finne en løsning. Og de ber oss holde oss på hotellet.



– Glad jeg har strikketøy

I mellomtiden har de ikke lidt noen nød. De fikk beskjed fra Apollo før de reiste til flyplassen og fikk sjekket inn igjen på hotellet da det viste seg at de ikke kom seg hjem.

– Jeg er glad jeg har med meg strikketøy. Det er litt vakuum når vi bare må holde oss rundt hotellet, sier hun.

De vet ikke hva forsikringen dekker, men har fått beskjed om å ta vare på kvitteringer for mat.

Har krav på forpleining

Jurist Caroline Skarderud hos Forbrukerrådet forklarer at sandstorm og andre ekstraordinære forhold er noe flyselskapene ikke kan gjøre noe med. Det betyr at retten til standardkompensasjon faller bort.

SANDSMAK I MUNNEN: Slik var utsikten fra hotellrommet til TV 2-reporter Asbjørn Øyhovden i Playa de las Canteras på Gran Canaria lørdag. Folk holder seg inne, og de få som er ute, går med munnbind, forteller Øyhovden. Foto: Asbjørn Øyhovden

Men når ventetiden overstiger to timer, har passasjerene uansett krav på forpleining og reise hjem så snart forholdene tillater det.

– Dersom flyselskapet ikke klarer å skaffe overnatting og mat, kan man legge ut for dette selv. Ta vare på kvitteringene og krev refusjon fra flyselskapet når du er vel hjemme, anbefaler Skarderud.

Hun anbefaler folk som er rammet om å sjekke Forbrukerrådets nettside for en oversikt over rettigheter og adresser for hvor krav om refusjon skal sendes.

– Vil være fleksible

Forsikringsselskapet Frende har hatt en del trafikk til alarmsentralen i forbindelse med flytrøbbelet på Kanariøyene, forteller kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen.

I utgangspunktet er det reiseselskapene som har ansvaret, og det er der kundene skal rette kravene først. Forsikringen kan dekke ekstra utlegg.

– Mange har hatt veldig høye utgifter til hotellrom. I utgangspunktet dekker forsikringen overnatting inntil 6000 kroner per person, men vi er klar over at dette er en spesiell situasjon. Vi vil være noe fleksible nå i og med at vi vet at det ikke har vært rom å oppdrive og noen har måttet ta inn på kostbare steder, sier Slettemoen.