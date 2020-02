«Tror du på mirakler?», sa sportskommentatoren Al Michaels etter den legendariske ishockeykampen mellom USA og Sovjetunionen under Lake Placid-OL i 1980.

På lørdag var det nøyaktig 40 år siden mirakelkampen og natt til søndag skjedde et nytt ishockey-mirakel.

Etter at begge keeperne (Petr Mrazek og James Reimer) til NHL-laget Carolina Hurricanes skadet seg var vaktmesteren David Ayres (42) eneste tilgjengelige målvakt for laget.

I NHL er det nemlig et krav om at alle hjemmelag har tilgjengelig en backup-keeper til motstanderlaget dersom det skulle oppstå en nødssituasjon.

Til daglig jobber Ayres som vaktmester i Maple Leafs tidligere arena, Mattamy Athletic Centre, hvor en av oppgavene er å kjøre zaboni (isprepareringsmaskin) over isen.

Det man skulle tro var et filmmanus ble virkelighet halvveis ut i 2. periode, da han kom innpå mot Toronto Maple Leafs, og spilte dermed halve kampen for Hurricanes.

– Spillerne var helt fantastiske. De fortalte meg at jeg bare skulle gå utpå og ha det gøy, og ikke tenke på hvor mange mål jeg slapp inn. Dette var mitt øyeblikk fortalte de meg, sa Ayres etter kampen.

Nyretransplantasjon og vaktmester-jobb

Etter å ha sluppet inn de to første skuddene så det ut til å bli en tøff dag for 42-åringen. Men plutselig stengte keeperen buret.

I det som må kunne kalles en mirakelkveld var han med på å sørge for at Hurricanes vant 6-3 mot Mapple Leafs.

– Jeg trodde ikke at jeg skulle havne i denne situasjonen, sa Ayres etter kampen.

Ayres var tidligere en keeper som gikk på rundgang hos lag i de lavere divisjonene i Canada. Men i 2004 måtte han gjennomgå en nyretransplantasjon, noe han trodde skulle bli slutten på karrièren.

Feb 22, 2020; Toronto, Ontario, CAN; Carolina Hurricanes emergency goaltender David Ayres (90) defends the goal as Toronto Maple Leafs forward Zach Hyman (11) goes for a loose puck at Scotiabank Arena. Carolina defeated Toronto. Mandatory Credit: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports Foto: John E. Sokolowski

Men 16 år etterpå gikk han gjennom Toronto Mapple Leafs spillertunnel etter å ha reddet åtte av ti skudd.

– Dette var et spesielt øyeblikk for oss alle, sa Hurricanes-trener Rod Brind'Amour.

Satte NHL-rekord

Kvelden toppet seg da vaktmesteren ble kåret til banens beste, noe som også hjemmepublikumet applauderte, til tross for at de nettopp hadde sett laget sitt tape mot et lag som hadde en 42 år gammel vaktmester i mål.

Da Ayres gikk inn i spillertunnelen stod Hurricanes-spillerne klare i garderoben for å hylle supervikaren.

Da han entret garderoben stod samtlige spillere i ring og sprutet champagne på den gamle debutanten.

– Jeg var ikke klar over at jeg skulle få dusjet før jeg gikk i dusjen, men det var en god dusj, den var god, fortalte keeperen.

David Ayres rakk også å sette en rekord. Som 42-åring ble han den eldste NHL-keeperen som har vunnet i debuten sin.