Partiet hans trekker seg samtidig fra landets samarbeidsregjering. Beslutningen kommer etter en turbulent helg med spekulasjoner om at regjeringen kom til å rakne.

Mahatirs utpekte arvtaker og tidligere motstander, Anwar Ibrahim, anklager regjeringen for svik og mener at en ny regjering kan bli dannet på hans bekostning.

Mahathir Mohamad og Anwar Ibrahim gikk sammen i regjering i 2018, og var enige om at Anwar skulle ta over når Mahathir trakk seg. De tok makten etter en koalisjon som hadde styrt siden 1957, da Malaysia ble løsrevet fra Storbritannia.

Urolighetene åpner ironisk nok for at partiet til den tidligere statsministeren, Najib Razak, kan gjenvinne makten i samarbeid med et islamistisk parti. Najib Razak står i dag tiltalt for korrupsjon.

En ny regjering kan bli kunngjort mandag.

Mahathir har med sine 94 år vært verdens eldste statsoverhode.

