– Han erkjente formelt straffskyld for et halvt år siden da han fikk oversikt over alle sakens beviser. Han er klar til å ta sin straff, sa 53-åringens forsvarer, advokat Johnny Veum, til TV 2 før retten ble satt mandag.

Tiltalte og avdøde Veronika er begge tsjekkiske, men de møttes i Norge i 2012.

– Vi møttes på kafeen der hun senere begynte å jobbe, begynner tiltalte, som raskt må ta en liten pause for å tørke noen tårer.

Paret fikk i januar 2014 en datter sammen. Senere samme år skulle tiltalte sone en dom i et tsjekkisk fengsel.

Mens tiltalte sonet, oppstod det en krangel mellom ham og Veronika. Han mener blant annet at hun solgte eiendommene hans uten hans samtykke.

På et tidspunkt ble det slutt mellom paret. Tiltalte var lite fornøyd med at han ikke fikk se datteren oftere, noe som skapte konflikt mellom de to.

Gjester grep inn

Omkring klokken 19.10 søndag 1. juli i 2018 på Tiffany Café på Frogner i Oslo oppsøkte 53-åringen sin eks-kjæreste. Veronika hadde akkurat fått jobb på kafeen og var på opplæring.

Få dager i forveien hadde tiltalte selv flyttet tilbake til Norge for å jobbe. Kort tid før drapet ble han oppringt av en kamerat som forklarte at Veronika befant seg på Tiffany Café.

– Alt ble snudd på hodet. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og jeg fikk panikk. Jeg tok med meg lommeboken min og de to knivene. Omtrent 200 meter unna baren stoppet jeg innom en annen bar og bestilte en Guinness og en Jameson (øl og whiskey, red.anm.), forklarer tiltalte.

– Så gikk jeg inn i baren. Jeg husker at jeg spurte henne om datteren vår og om pengene. Så husker jeg ikke noe mer, før det plutselig var blod på hele meg, sier han.

Med en rekke vitner på stedet gikk han til angrep på 27-åringen med to store kokkekniver bak bardisken. Hun ble påført totalt 17 stikk.

Gjestene på kafeen forsøkte å forhindre det hele ved å slå gjerningsmannen med stoler. De fikk omsider kontroll på ham, og politiet kom til stedet bare fire minutter senere.

Pårørende skal vitne

Veronika ble hastet til sykehus, men livet stod ikke til å redde. Etter åtte dager ble hun erklært død.

Under rettssaken som begynte mandag, skal flere vitner til hendelsen forklare seg. Det skal også avdødes kjæreste og mor. Det vil også bli vist frem en vide som er tatt like etter drapet.

Det er satt av fem dager til rettssaken i Oslo tingrett, men det er ventet at saken vil bli unnagjort enda raskere.