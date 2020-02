Årets folkekongress i Kina kan utsettes

Med de oppdaterte tallene har 2.592 personer omkommet som følge av viruset. Samtlige, så nær som en av de døde, er registrert i den hardest rammede Hubei-provinsen.

Helsemyndighetene opplyste også at 409 nye smittetilfeller er registrert det siste døgnet.

Avgjøres mandag

Søndag meldte helsemyndighetene om at 97 mennesker hadde omkommet.

Virusutbruddet rammer Kina hardt og påvirker livet til de fleste i hele det store landet.

Mandag vil regjeringen ta stilling til om den skal utsette den årlig folkekongressen for første gang siden kulturrevolusjonen i 1966.

Den årlige kongressen i Kinas kommunistparti samler hele toppsjiktet i partiet, blant dem president Xi Jinping. Kongressen er formelt sett Kinas øverste statsorgan og lovgivende forsamling.

Møtes mandag

Om lag 3.000 representanter fra hele Kina deltar på kongressen som også formelt godkjenner statsbudsjettet og vedtar lover. Representantene kommer fra de lokale folkekongressene i Kinas regioner.

Nå har imidlertid mange representanter nok med å bedrive virusbekjempelse i sine hjemmeregioner. Beijing har også innført karantene for dem som kommer fra andre deler av Kina, noe som medfører en rekke praktiske problemer når 3.000 delegater til kongressen skal samles.

Ledelsen for Kinas kommunistparti skal heller ikke være lystne på å bli filmet og fotografert med ansiktsmasker all den tid de vil forsøke å gi inntrykk av å ha kontroll på situasjonen.



Kommunistpartiets sentralkomité skal møtes mandag for å diskutere en utsettelse av kongressen som etter planen skal starte 5. mars.

– Dersom ikke situasjonen er vesentlig bedre innen mandag, vil en beslutning om ikke å utsette folkekongressen være urimelig og gi inntrykk av en desperat holdning fra myndighetene for å opprettholde et inntrykk om en politisk normalitet som ikke finnes, sier professor Ling Li i kinesisk politikk ved universitetet i Wien.

Letter på isolasjonen

Samtidig med at dødstallene steg mandag, signaliserte likevel myndighetene en viss oppmyking i den totale isolasjonen som millionbyen Wuhan har vært holdt under. Wuhan er den største byen i Hubei-provinsen og episenteret der man mener utbruddet av covid-19-viruset startet før jul.

Oppmykingen går ut på at enkelte personer under bestemte forutsetninger kan gis tillatelse til å reise fra byen. Utreisetillatelsen vil gjelde for personer som ikke er beboere i Wuhan, dersom de ikke har noen symptomer på sykdom og de aldri har vært i kontakt med noen syke, opplyser myndighetene.