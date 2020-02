Chuck Schumer, en av de mest sentrale topp-politikerne blant demokratene i USA, og en av president Trumps argeste kritikere, ble tidligere denne uken anklaget for et massivt forbruk av ostekake, skriver CNN.

– Jeg er skyldig etter tiltalen, vedkjenner Schumer.

I løpet av de siste ti årene har han brukt over 80.000 norske kroner på ostekaker, noe han kaller sin «guilty pleasure».

Vedder med ostekake

– Jeg bruker dem som gaver. Jeg bruker dem til veddemål, sier han.

Blant annet sto det om en ostekake da han i 2008 veddet med Wisconsin-senator Herb Kohl om utfallet på en storkamp mellom Schumers lokallag New York Giants og Green Bay Packers fra Wisconsin.

Ifølge New York Post, som har gjennomgått politikerens ostekakeinnkjøp, tilsvarer forbruket de siste fem åra rett i underkant av 200 kaker. De har gitt ham klengenavnet senator «Chuck E. Cheesecake».

Ikke skattekroner

Mesteparten av kakene kommer ifølge politikeren fra én spesiell restaurant, som han har elsket siden han var liten, New York-restauranten Junior's.

– Jeg elsker Junior's ostekaker. Det er de beste i verden, sier Schumer.

Søndag kommenterte Schumers pressesekretær overfor CNN at ingen av kakene var betalt av skattebetalerne.

Restauranten skryter av å ha verdens beste ostekake, og har holdt det gående siden 1950-tallet. Eieren av restauranten, Alan Rosen, sier at han har hatt et langvarig kundeforhold til topp-politikeren er nytt for han.

– Men jeg setter pris på det, sier han til New York Post.