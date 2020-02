Dommeren Amy Berman Jackson dømte Donald Trumps tidligere rådgiver og nære venn Roger Stone til tre år og fire måneder i fengsel forrige uke.

Han er dømt for syv tilfeller av påvirkning av vitner og å lyve til etterforskerne i sammenheng med Robert Muellers Russland-etterforskning.

Anklager

Fredag hevdet advokatene hans at dommer Jackson ikke var i stand til å dømme Stone på skikkelig vis, med anklager om at en av jurymedlemmene var negativt innstilt og partisk i saken, deriblant ved at hun ikke likte Donald Trump.

Jurymedlemmet de omtaler, Tomeka Hart, har tidligere stilt til valg i Kongressen som demokrat, noe hun ifølge NBC News redegjorte for i juryutvelgelsen. På daværende tidspunkt forsøkte ikke Stones advokater å fjerne henne.

Hun uttalte seg også i sosiale medier da rettsaken tok en uventet og dramatisk vending da hele aktoratet i saken trakk seg, etter at Justisdepartementet overstyrte prosessen for minske antallet år aktoratet ønsket Stone fengslet.

– Det gjør meg vondt å se Justisdepartementet blande seg inn i påtalemyndighetens vanskelige arbeid, skrev hun da.

Slår tilbake

Dette er blant kommentarene advokatene mener gjør at hun ikke er skikket å sitte i juryen for.

Det er dommer Jackson rimelig uenig i, og avslår deres ønske at hun ikke kan være dommer i en fremtidig ny rettsak mot Stone.

– Dette er ikke annet enn et forsøk på å bruke rettens folk for å spre uttalelser som folk skal få med seg, med ordene «dommer» og «partiskhet» i seg, uttaler hun.