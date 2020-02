Tok Fjerdeplassen på Love Island:

I søndagens episode av Love Island var finaleuken i gang for alvor, og to av seks par måtte reise hjem. Dette var et resultat av at seerne hadde stemt på sitt favorittpar i Love Island-appen tidligere i uken.

Like etter at de fire utstemte deltakerne hadde forlatt villaen, røpte imidlertid programleder Morten Hegseth at seremonien ikke var over. I mandagens episode fikk seerne vite utfallet.

Parene Iselin Nordøy (24) og Omid Rosander og Nora Haukland (23) og Johannes Klemp (27) hadde fått flest stemmer av seerne.

Kjip seremoni

Disse fire måtte derfor bli enige om hvorvidt det var Thammy Dias (29) og Nate Kahungu (23) eller Ali Esmael (28) og Mie Mack Cappelen (22) som skulle få bli værende på Love Island.

– Det var kjipt, rett og slett. Alle parene som er igjen er jo veldig gode venner, så det var jo trist, sier Thammy.

Etter to måneder som deltaker i et realityprogram, forstår imidlertid Nate hvorfor produksjonen valgte å gjøre dette grepet.

– Det er jo TV, sier Nate og humrer litt før han fortsetter:

– Man må jo gjøre det litt spennende. Det er vel alltid fint med noen som griner på TV, er det ikke?

I FARE: Nate og Thammy var i fare, sammen med Ali og Mie. Foto: Skjermump TV 2

Føler seg som vinnere

Valget falt på Mie og Ali, og villa-oppholdet var dermed over for Thammy og Nate.

– Jeg føler meg som en vinner, begynner Thammy, når paret møter TV 2 like etter å ha forlatt villaen.

– Jeg har ikke noe å klage på. De som er igjen fortjener å være der – om ikke mer enn oss – så er det ingen vond følelse å reise herfra med noen man er glad i og elsker, legger Nate til.

«JEG ELSKER DEG»: Nate og Thammy fortalte nylig at de elsket hverandre. Foto: Birgitte T. Kristiansen / TV 2

Elsker hverandre

Samme dag som de fikk beskjed om at det var deres tur til å pakke sakene og reise hjem, hadde paret sagt noen viktige og betydningsfulle ord til hverandre, nemlig: «Jeg elsker deg».

– Vi har kommet veldig langt fra der vi startet og vi har vært gjennom vårt. Nå har vi kommet til et stadium hvor vi er ganske happy begge to, sier Nate.

Thammy tror at deres opp- og nedturer har vært vesentlig for at de skal føle det de føler for hverandre i dag.

– Vi har jobbet så utrolig hardt sammen for å få forholdet vårt til å fungere, og jeg tror at vi har bare blitt sterkere for hver gang det har skjedd noe, fortsetter Thammy.

«Ups and downs»

Det var særlig ved ett tilfelle at både seerne og de andre deltakerne var usikre på om Thammy og Nate ville komme ut av Love Island som et par: Da Nate gjorde det slutt.

– Det har vært sine «ups and downs», men et forhold handler om hvordan man kommer seg ut av slike prøvelser og hvordan man skal komme seg videre, begynner Nate.