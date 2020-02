– Ble forferdet da jeg så bilen

Fredag ettermiddag rykket nødetater ut til et snøras over E39 i Våtedalen i Jølster i Sunnfjord.

En bil ble tatt av raset, og skjøvet rundt 30 meter oppover fjellsiden.

I bilen satt Herold Kråkenes (42), som utrolig nok kom tilnærmet uskadd fra hendelsen.

Rykket direkte

Utrykningsleder Arve Dvergsdal i brannvesenet var førstemann på stedet.

– Vi får en alarm og meldingen er tydelig. En bil er tatt av snøras i Våtedalen. Vi får opplysninger om at det har vært kontakt med folk i området, muligens en fører, forteller Dvergsdal om fredagens drama.

Brannmannen befant seg nord for Skei, og kjørte derfor direkte til Våtedalen. Han kom tidlig til rasstedet og registrerte at også kolleger ved nabostasjonen på Byrkjelo var på vei.

– De var på stasjonen etter å ha rykket til et annet ras, og derfor var de rigget til å kjøre med en gang.

– Overraskende

Dvergsdal kjørte inn til der raset hadde gått. Han kunne raskt fastslå at det var et stort ras i forhold til det han hadde sett i området før.

– Min vurdering var at jeg var nødt til å ta meg noe inn i raset om jeg skulle få oversikt, for å eventuelt lage en plan for hva vi skulle gjøre når resten av mannskapene kom fram, sier Dvergsdal.

Han kunne ikke se bilen umiddelbart da han kom fram, ettersom snømengden gjorde terrenget kupert. Det var også betydelig med vann rundt skredet, ettersom det hadde gått over elven.

– Jeg synes det hastet å sjekke at det ikke stod en bil og fylte seg med vann. Jeg tok meg oppover og ble egentlig forferdet da jeg så bilen, som var plassert veldig langt borte fra veien.

Det var store krefter i sving da bilen til Herold Kråkenes ble skjøvet rundt 30 meter oppover fjellsiden. Foto: Jens Tveit / Statens vegvesen

Bilen som Herold Kråkenes kjørte hadde altså blitt skjøvet rundt 30 meter bort fra veien. Dvergsdal har sett flere snøras i Våtedalen før, men aldri sett en bil bli løftet så langt unna veibanen.

– Jeg må være ærlig og si at jeg ble sjokkert over kreftene som hadde vært der. I sommer hadde vi jo raset i Jølster, som viste hvor kraftig et jordras kan være, sier Dvergsdal, og henviser til jordraset i juli der en mann i 50-årene fra Jølster omkom.

–.Men at et snøras skulle gjøre noe sånt, var overraskende.

– Bare flaks

Da Dvergsdal kom seg opp til Kråkenes, så han at snø hadde presset seg inn under bilen. Derfor stod toyotaen og vippet på en kant.

– Jeg så at det var bevegelse i bilen, og da kjenner du på en lettelse. Byrkjelo-mannskapet kom også fram, slik at vi var tre mann på stedet.