Med fire poeng opp til CSM Bucuresti, som har vunnet de siste tre kampene, ser det tøft ut for Vipers å skulle avansere i håndballens mesterliga.

Skulle Vipers vinne mot Rostov-Don neste helg, samt at Metz slår CSM Bucuresti 1. mars, kan Vipers samtidig gå videre hvis laget vinner med mer enn to mål mot Bucuresti 7. mars.

Da har både Vipers og den rumenske klubben like mange poeng (9), og Vipers har da overtaket innbyrdes (CSM vant 25-23 i første kamp).

Søndag ble det 30-35-tap for Esbjerg.

– Vi gjør veldig mye bra, men vi gjør også en del avgjørende feil som gjør at de får score. Vi får mye kontra mot oss. Det er mange individuelle prestasjoner som avgjør denne kampen, sier assistenttrener Katrine Lunde, som fortsatt er ute med skade, i et intervju med Fædrelandsvennen.

Tett og jevnt

Esbjerg kom best i gang og tok ledelsen 2-0 tidlig, før Vipers scoret fire strake til 4-2. Gjestene fortsatte å spille bra i den første omgangen og var foran 7-4 etter halvspilt omgang.

Så giret Esbjerg om og scoret fem på rad på bare fire minutter til 9-7. Lagene fulgte hverandre tett til pause, og etter de første 30 minuttene sto det 16-15 til Vipers etter en sterk avslutning på omgangen.

– Vi tenkte at vi bare måtte fortsette. Vi vet at de løper på alt som er, så vi måtte bare prøve å stå imot det, for vi vet at vi kan score mye mål, sier den norske Esbjerg-spilleren Kristine Breistøl til Fædrelandsvennen om pausepraten.

Også i den andre omgangen var det tett og jevnt. Esbjerg var foran med to mål da Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad tok timeout etter halvspilt 2. omgang.

Det så ut til å hjelpe. Med ni minutter igjen var sørlandsklubben bare ett mål bak 26-27. Så scoret Kristine Breistøl to raske for Esbjerg til 29-26, og da var det duket for en ny timeout.

Tap med fem mål

Vipers fortsatte å kjempe og ga aldri opp, men de hadde for lite å stille opp med på tampen av oppgjøret. Esbjerg-målvakt Rikke Vestergaard Poulsen fastsatte sluttresultatet til 35-30 med to sekunder igjen.

Nederlandske Estavana Polman og Kristine Breistøl scoret åtte mål hver for Esbjerg. Marta Tomac ble Vipers-toppscorer med ti mål.

– Enda en slitsom kamp. Mye løping og mye dårlig forsvarsspill. Men vi får tatt det til slutt, og det er jeg megaglad for, sier Breistøl til Fædrelandsvennen.

(©NTB)