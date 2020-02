Historisk Hovland-triumf etter høydramatisk avslutning

Dermed er han første norske mann som vinner en turnering på PGA-touren.

Hovland avgjorde med en fantastisk put fra seks meter. Det ga ham birdie på det siste hullet, og han slo Josh Tater med ett slag. 22-åringen endte 20 under par, etter at en variabel sisterunde endte med tre under par.

Han hadde både fantastiske hull, og ett katastrofehull der det ble en triple-bogey. Etter det reiste han seg igjen.

– En spesiell følelse

Spesielt med den siste puten som fikk Eurosports kommentatorer til å rope ut i kor:

«Det er helt vanvittig!»

– Puten til slutt var en stor bonus, sier en lykkelig Viktor Hovland i et intervju vist på Eurosport rett etter at tittelen var sikret.

Han fikk spørsmål om det var en lettelse å ta sin første PGA-tittel.

– Dette er bare begeistring. Man prøver å vinne hver uke, men å gjøre det er utrolig. Det er en spesiell følelse.

Hovland slo puten med en viss risiko. Han slo den med høy fart, for å sikre at den nådde frem til hullet. Hadde han bommet kunne han fått en tøff retur.

– Det var fryktløst, sier tidligere golfproff Marius Thorp til TV 2.

– Adrenalinet pumper nok, og han vet at dersom han ikke slår den langt nok, så går den i alle fall ikke inn. Han får betalt for å være fryktløs i hodet sitt, og det gir han betalt for at han klarer å snu det etter det som skjedde på hull elleve. Det er bare vinnere som snur det. Veldig imponerende.

Josh Teater tok det tungt og kjempet mot tårene da han ble intervjuet etter å ha blitt slått av nordmannen.

– Jeg må ta hatten av for ham etter den puten, sa han.

Vinner fem millioner kroner

Hovlands tidligere besteplassering var 4. plass fra Wyndham. Suzann Pettersen tok 15 seirer på kvinnenes LPGA-tour.

Hun er ikke overrasket over å få en mann i sine fotspor.

– Bare et spørsmål om tid. Den første av mange, skriver hun på Instagram om prestasjonen.

Og for Golf-Norge er dette gedigent.

– Man blir rørt og gråter og er så stolt. Det er helt fantastisk, sier Marius Thorp.

– Man kan selvsagt si at det er en turnering ved siden av de aller største, men man ser på nivået at det ikke barer er å valse gjennom og vinne. Det er svært få som vinner før de er blitt 23 år... At en norsk 22-åring har vunnet på PGA-touren er enormt.

Med seier klatrer han til 58. plass på verdensrankingen, og vinner 540.000 dollar (rundt 5 millioner kroner). Han får også direkte innpass i flere av verdens største turneringer.