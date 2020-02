– Håper ikke vi får se Haaland, Sørloth og King sammen

I videoen øverst kan du se ekspertens overraskende valg som starter på den norske midtbanen.

Mandag er det 31 dager til EM-playoffen der Norge møter Serbia på Ullevaal og på TV 2.

TV 2 Sporten har hver uke et «landslagsbarometer», der vi følger de til enhver tid mest aktuelle spillerne i den norske troppen og gir en statusrapport.

Den kan du se lengst nede i saken og gi din egen vurdering av de norske stjernene.

Spillerne som er med i vurderingen er de som var med i den forrige landslagstroppen i november, samt Håvard Nordtveit, Stefan Johansen, Moi Elyounoussi, Martin Ødegaard, Fredrik Midtsjø og Mathias Normann, som alle meldte forfall til den på grunn av skade - totalt 28 mann.

Dødelig trio?

Denne helgen har Erling Braut Haaland scoret igjen, Alexander Sørloth scoret to, mens Joshua King måtte se VAR nekte hans nettkjenning å bli tellende.

– Vi håper at Josh King skal finne tilbake til formen han har vært i tidligere. Så har vi Erling Braut Haaland, den heteste spissen i verden på topp. Det er bare å glede seg til denne kampen, som jeg tror Serbia gruer seg litt til, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

MÅLFARLIG TRIO: Alexander Sørloth, Joshua King og Erling Braut Haaland. FOTO: NTB scanpix/Montasje

King har spilt litt på venstrekanten for Bournemouth, men Mathisen tror ikke det er et alternativ for Lagerbäck for å få plass til begge formspissene Sørloth og Haaland.

– Nei, det tror jeg ikke. Han er utrolig tro mot sin måte å spille på, og jeg tror han syns det allerede er offensivt nok når han har Martin Ødegaard, Joshua King og Erling Braut Haaland på banen samtidig. Om King ikke finner formen, eller det er skade eller noe, er det nok fort et alternativ med Ødegaard som hengende spissmakker til Haaland eller King.

Dermed knuser han drømmen for de som kunne tenkt seg å se Sørloth, King og Haaland sammen på banen.

– Det er null prosent sjanse for at det skjer. Faktisk håper jeg at vi ikke ser dem sammen på banen samtidig for det betyr bare en ting: Norge er desperate etter mål. Det vil ikke være en god ting. Dit håper jeg Norge ikke kommer.

– Men det er utrolig bra at Sørloth har den formen han har, og forhåpentlig kan han holde på den. Da har vi et godt alternativ i tilfelle skader, og han vil eventuelt komme inn som innbytter full av selvtillit. Det er bare gode nyheter.

Diskusjon om midtbaneplass

I Målshow søndag satte ekspertene opp laget som bør starte. Det er enighet om keeperplass og forsvaret: Almenning Jarstein, Elabdellaoui, Ajer, Reginiussen og Aleesami. På topp er valget King/Haaland, mens panelet hadde en liten uenighet om hvem som bør spille på midtbanen.