Tallet på virussmittede i Italia har økt til over 130, ifølge myndighetene. Tre har til nå mistet livet. Fotballkamper er utsatt, og karnevalet i Venezia er avlyst.

Dette er den største spredningen i Europa av viruset så langt.

Flesteparten av tilfellene er i Lombardia-regionen nord i landet.

Over 50.000 mennesker i en rekke småbyer i regionen er bedt om å holde seg hjemme i frykt for at viruset skal spre seg.

Italias regjering har besluttet å isolere 11 småbyer der de fleste av virustilfellene er registrert.

Ordren innebærer inn- og utreiseforbud, noe som skal håndheves av politiet eller hæren, om nødvendig.

Tre personer i Italia er så langt døde som følge av viruset. Fredag døde en 78 år gammel mann fra Veneto-regionen nordøst i landet.

Italia er dermed det første europeiske landet som kunngjør at en egen statsborger dør som følge av viruset.

Spredningen i nord startet i forrige uke da en italiensk 38-åring ble kritisk syk i Codogno. Det ble først antatt at han ble smittet av en venn som hadde vært i Kina, men vennen testet negativt for viruset, og myndighetene leter fortsatt etter smittekilden.

Fotballkamper og karneval avlyst

Etter et krisemøte i Roma har myndighetene besluttet å avlyse alle søndagens sportsarrangementer i Lombardia- og Veneto-regionene, de to regionene i Nord-Italia som så langt er rammet av viruset.

Flere Serie A-kamper påvirkes av dette, blant annet Inters kamp mot Sampdoria, som nå er utsatt på ubestemt tid.

Søndag kom også nyheten om at det berømte karnevalet i Venezia er avlyst.

– Vi er nødt til å ty til drastiske tiltak, sier Venetos regionspresident Luca Zaia.

Karnevalet i Venezia, som har vart hele februar, skulle etter planen vare til tirsdag. Italias statsminister Giuseppe Conte sier at regjeringen vurderer ytterligere ekstraordinære tiltak for å hindre ytterligere smittespredning i landet.

– Spøkelsesby

Utbruddet startet i byen Codogno, like sørøst for Milan. Bybildet er nå sterkt preget av virusfrykten.

– Det er en spøkelsesby. Det er forferdelig for oss. Folk har stengt seg inne i husene sine, og det er ingen i gatene, sier en ung kvinne ved navn Paola.

Virusfrykten har satt sitt preg på flere andre byer i Nord-Italia. I ti byer har skoler, barer og flere andre offentlige institusjoner nå blitt stengt på ubestemt tid, skriver Ritzau.

Avsperrede områder

Myndighetene har også innført flere avsperrede soner hvor det er forbudt å oppholde seg, noe som påvirker titusenvis av mennesker.

Statsministeren sier at politistyrker eller hæren vil gripe inn dersom noen forsøker å forlate eller ta seg inn i de avsperrede områdene.

– Målet er å beskytte helsen til det italienske folk, sier Conte.

(©NTB)