Hovland etter triumfen: – Jeg ville sagt det var galskap

Viktor Hovland var naturlig nok en glad mann etter å ha blitt historisk som første vinner av en PGA-turnering.

– Det var en fantastisk måte å vinne min første titte på, sier Hovland på pressekonferansen etter triumfen i Puerto Rica.

– Å være første fra Norge som vinner en PGA-turnering er veldig spesielt.

På pressekonferansen forklarte han også hvordan han jobbet med seg selv for å sikre seg triumfen.

– Jeg har gjort en veldig god jobb denne uken med ikke å bli super-sint. De siste ukene har jeg slitt med spillet, og jeg har latt små feil gå innpå meg. Denne uken har jeg vært iskald. Etter trippel-bogeyen så tenkte jeg at det ikke var ideelt, men at jeg visste at dersom jeg spilt bra på slutten så ville jeg ha en sjanse.

Hovland har tatt PGA-touren med storm siden han slo gjennom med et brak i fjor. Med oppmerksomhet følger forventninger.

MØTTE PRESSEN: Viktor Hovland med troféet. FOTO: NTB scanpix

– Det er vanskelig å håndtere forventninger, for de er vanligvis mye høyere enn hva som er realistisk. Om du hadde spurt meg for ett år siden om jeg skulle vunnet en PGA-turnering nå, så ville jeg sagt at det var galskap.

– Jeg legger mesteparten av presset på meg selv. Jeg vil prestere. Det er ikke noe morsomt å møte opp her og prøve bare å klare cutten.

– Soleklart at han må forbedre det

Allerede i seiersintervjuet var han begynt å tenke på forbedringspotensialet.

Han var negativt til sitt eget nærspill, spesielt da han pådro seg en trippel bogey på hull elleve. Det kunne ha kostet ham turneringsseieren.

– Jeg ble avslørt på nærspillet mitt. Jeg kan slippe unna med det av og til, men over 72 hull så må jeg bli bedre på det.

Nærspill er når ballen ligger 50 meter fra green eller nærmere. Presise innslag derfra vil kunne utgøre en stor forskjell.

– Det er soleklart at han må forbedre den delen av spillet. Det vet alle. Han har allerede innledet samarbeid med en nærspilltrener. Han kan tjene en god del slag på å beherske det. I dag er han ikke blant de beste, så blir han det kommer han garantert til å få nytte av det, sier tidligere golfproff og Eurosport-ekspert Marius Thorp.

– Så er det at den andre delen av spillet er så utrolig bra. Det er det som tar ham over mållinjen.

Flere fordeler

Seieren betyr fem millioner kroner inn på konto for Hovland, men det er ikke alt.

– Jeg har ikke tenkt på fordelene ennå, men det skal bli fint å komme inn i noen av konkurransene jeg ikke allerede jeg var kvalifisert for, sier Hovland.