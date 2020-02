Høsten 2018 reiste den tidligere nestlederen i Fremskrittspartiet til USA med familien, i juli flytter de tilbake til Norge.

– Til disposisjon

Nå er han er klar for politisk comeback. Søndag varslet han valgkomiteen at han stiller seg til disposisjon foran landsmøtet i mai.

– Jeg stiller til disposisjon for sentralstyret, og jeg gleder meg til å bidra mer aktivt i partiet når vi flytter hjem til sommeren, sier Solvik-Olsen til TV 2.

For et år siden overtok Terje Søviknes som nestleder i Fremskrittspartiet sammen med Sylvi Listhaug, mens Solvik-Olsen fortsatte i sentralstyret. Mens han har vært i USA har partiet gått ut av regjering, noe som har gitt et løft både på meningsmålingene og i medlemstall.

– Det er veldig positivt å oppleve energien som er i partiet, og vi har er flott, samlet lag inn i 2021. Vi fikk til mye i regjering, og må sikre at vi i 2021 holder Støre og sosialistene utenfor regjeringskontorene og at Frp får mest mulig gjennomslag fra Frps program, sier han.

Fremtidig leder?

I november ga den tidligere nestlederen og samferdselsministeren ut boken «På vei». I et intervju med TV 2 få dager før boklanseringen la han ikke skjul på at han ønsket seg tilbake i politikken.

– Det å få en rolle i politikken og i Frp ønsker jeg veldig sterkt.

– Har du ambisjoner om å bli partileder?

– Jeg synes Siv gjør en veldig god jobb og jeg håper hun blir sittende lenge. Men jeg kan være tydelig på at den dagen den diskusjonen blir aktuell så håper jeg at folk tenker på om jeg kan være en del av den ledertrioen som skal styre videre, sa Solvik-Olsen.

På Stortinget igjen?

Nå varsler han altså at han er klar for en mer aktiv rolle i partiet når familien flytter hjem til Norge til sommeren.

Men etter at Frp forlot regjeringen står det ikke noe statsrådskontor og venter. Spørsmålet blir dermed om Solvik-Olsen igjen vil stille til valg til Stortinget og om det skjer i «hjemfylket» Rogaland eller et annet fylke.

Tidligere har Siv Jensen gjort det klart at hun ønsker å fortsette som leder i Fremskrittspartiet. De to nestlederne står ikke på valg før neste år.