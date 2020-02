Aubameyang-dobbel: Senket Everton med sjokkangrep i målfest

Arsenal-Everton 3-2

Pierre-Emerick Aubameyang scoret to mål og ble matchvinner da Arsenal vant en eksplosiv forestilling mot Everton 3-2.

Det første målet var en presis avslutning etter å ha kommet alene med keeper, det andre på en heading i et sjokkangrep mot Everton. Målet kom bare 24 sekunder ut i andreomgang.

– Når han får en slik sjanse så setter man huset på at han setter den i nettet, sier Brede Hangeland.

– Man kan ikke gi den mannen en halv meter, han er så giftig foran mål.

Med to mål er han oppe på 17 ligamål denne sesongen, delt på toppscorerlisten med Leicesters Jamie Vardy. Forrige sesong ble Aubameyang delt toppscorer med Sadio Mané og Mohamed Salah med 22 mål.

– Han er en fantastisk spiller. Vi er veldig glad for at vi har ham. Heldigvis spilte han for mitt lag. Da han spilte for Dortmund og jeg for Leverkusen, hatet jeg å spille mot ham, sier keeper Bernd Leno etter kampen.

Kunne vippet begge veier

Han hadde nok å gjøre. Kampen stod i skarp kontrast til da de to lagene møttes sist: 21. desember. Da ble det 0-0 med begge dagens managere på tribunen som nye sjefer i klubbene. Denne kampen kunne vippet begge veier.

Både Mikel Arteta og Carlo Ancelotti har siden sørget for en viss oppsving med lagene sine, med bare ett ligatap hver.

Nå har Arteta påført sin italienske konkurrent det andre og sørget for at Arsenal passerer Everton på tabellen. London-laget er nummer ni, ett poeng foran Everton på ellevte og med fire poeng opp til Manchester United på femte.

– Arsenal har potensial i laget, når man ser på spillerne og hvordan de kan spille, at de kan greie topp 5, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Vi må også si at Everton var ganske uheldig i denne matchen. De produserte så mye etterhvert, så Arsenal var heldige i akkurat denne kampen.

Everton-kunst

Kampen var et fyrverkeri og fikk en eksplosiv start med Evertons drømmestart. Dominic Calvert-Lewin brassesparket inn 1-0 etter 49 sekunder.

Et frispark ble slått inn i feltet, og deretter headet rett opp i luften av David Luiz. Calvert-Lewin slengte seg rundt på akrobatisk vis.

Brede Hangeland var kritisk til Luiz' offervilje.

– Luiz burde ofret nesen sin og kastet seg inn. En midstopper vet at det vil gjøre vondt, men man må inn og bli sparket i trynet. Da får du frisparket, sier Hangeland.