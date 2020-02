Thingnes Bø: – Ryktene om Fourcade har gått etter hver sesong

Ole Einar Bjørndalen er fortsatt den mestvinnende i skiskytterhistorien med 95 seirer i verdenscup, OL og VM, men Fourcade nærmer seg. Da han slo Johannes Thingnes Bø på normaldistansen i VM i Anterselva tok han sin 82. triumf.

Tror Bjørndalen beholder rekorden

Thingnes Bø er skeptisk til om Fourcade makter å slå rekorden til selveste Ole Einar Bjørndalen med antall seire i verdenscupen.

– Den tror jeg kanskje er litt seigere å slå for ham. Men jeg tror at han fremover kommer til å ta en sesong om gangen, og så er det jo bare to år til OL. Fourcade er allerede tidenes beste franske skiskytter, og vil helt sikker forsøke å spe på samlingen flere medaljer for å øke rekorden, sier Thingnes Bø.

Fourcade har i løpet av sin karriere sikret seg tolv VM-gull, fem OL-gull (noe som plasserer han på topp ti-listen over tidenes vinterolympiere) og sju sammenlagtseire i verdenscupen. Rivalen Thingnes Bø har inntil videre sikret seg totalt ni VM-gull og ett OL-gull hittil i karrieren.