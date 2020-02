Pål Golberg (29) måtte felle noen tårer da han gikk først over målstreken i Ski Tour 2020. 29-åringen har slitt med kyssesyke, meslinger og ulike virussykdommer de siste årene.

– Det var mange tanker som gikk gjennom hodet mitt da jeg kom inn på oppløpet, sier Golberg til TV 2.

– Hvilke tanker?

– Jeg tenkte på alt slitet jeg har lagt ned. Alle folkene som har hjulpet meg på veien, familie og alle andre.

– Mer nervøs enn Pål selv

Pappa Gabriel Johannesen har vært en av hans nærmeste støttespillere. Det var spesielt tungt for halvannet år siden. Da var det lite som tydet på at Golberg skulle gå til topps i en Tour.

– Han fikk kyssesyken for snaut to år siden. Testene han gjennomførte høsten 2018 var på nivå med de han hadde som 16-åring. Det var et langt stykke frem til verdenstoppen i langrenn. Det er ganske utrolig at han har klart dette her, forteller faren til TV 2.

Det ble et følelsesladet øyeblikk da sønnen kom først inn på stadion.

– Jeg er litt lettrørt, forteller han.

– Hva betyr dette for Pål?

– Det er helt enormt. Det er ikke mange som får oppleve å være verdens beste løper på ski en dag, forteller faren, som var svært spent før start.

– Jeg var skeptisk da jeg så været og var sannsynligvis mer nervøs enn Pål selv. Etter fem kilometer så jeg at han virkelig hadde ambisjoner om å gjøre dagen i dag til en god dag, sier han.

Russisk smørekatastrofe

Det russiske smøreteamet gjorde et katastrofalt valg da de valgte å smøre klister under skiene til de russiske løperne. De norske gikk med rubbski, noe som viste seg å være det beste valget i snøkaoset i Granåsen.

Golberg skjønte før start at Bolsjunov ville få en strevsom dag.

– Jeg hadde en bismak da jeg sto på startstreken i dag. Jeg tittet bort på skiene til Bolsjunov og så klisteret. Da tenkte jeg at det var et dårlig valg, sier han.