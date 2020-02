På grunn av de ekstreme værforholdene ble flyplassen på Gran Canaria stengt rundt klokken 15.30 lokal tid lørdag.

Flere nordmenn er dermed strandet på ferieøya. Blant dem er Line Pedersen (55), som er på tur med ektemannen og et annet par. Pedersen forteller om ville tilstander på flyplassen.

– Her er det komplett kaos, sa Pedersen ved 11-tiden søndag. Da hadde reisefølget vært på flyplassen i 20 timer.

– Vi kom hit i går formiddag klokken 14, sier hun.

Flyet skulle gå hjem klokken 16.20 lørdag, men det ble altså ikke noe av. Pedersen forteller at reisefølget har fått lite informasjon underveis.

– De ga oss matkuponger, men de hadde gått ut på dato og alt var stengt på flyplassen, sier hun.

– Folk har ligget overalt på iskalde flisgulv. Jeg har ikke sovet et minutt.

Først klokken 12 søndag ble reisefølget innlosjert på hotell.

Flyplassen på Gran Canaria ble raskt fylt opp etter at flyene måtte bli værende på bakken lørdag. Foto: Privat

Returnerte til hotell

Camilla Røssaak (53) og hennes ti år gamle datter Frida er også på Gran Canaria.

De var allerede på vei ut til flyet, da kontrabeskjeden kom lørdag.

– Bussen stoppet utenfor flyet. Da var det en informasjonsutveksling mellom to personer der, og så kjørte bussen tilbake til flyplassen. Vi måtte bare gå inn igjen, sier hun til TV 2.

Flyet skulle ha gått klokken 16.10 lørdag. Mens flere sandfaste nordmenn valgte å overnatte på flyplassen, tok Røssaak og datteren heller inn på hotell lørdag.

– Vi tok en avgjørelse i går om å dra tilbake til et hotell og sove der, sier hun.

– Vi fikk høre at sandstormen kom til å være like ille i dag som i går, og det er jo det som er tilfellet, legger hun til.

Camilla Røssaak og hennes ti år gamle datter Frida er sandfaste på Gran Canaria. Foto: Privat

Samtidig legger hun til at de to var heldige, fordi foreldrene til Røssaak skulle være lenger igjen på øya. Dermed reiste de tilbake til deres hotell.

– Vi tok bare en taxi sammen med et par andre, som tok sjansen på å dra fra flyplassen for å få en natts søvn, sier hun.

Sen informasjon

Røssaak forteller at det tok lang tid før hun fikk informasjon om situasjonen fra SAS.

– Vi ventet i 18 timer før vi fikk noe i det hele tatt, sier hun.

Da fikk hun denne tekstmeldingen:

«Dear passenger. We are working on finding a solution to operate your flight from Las Palmas. At the moment we are monitoring updated forecasts regarding the weather situation at Las Palmas airport. In order to guarantee a safe operation all our aircrafts need technical inspection before departure. We will keep you updated when we have more information».