Før den avsluttende jaktstarten var det opplest og vedtatt at Aleksandr Bolsjunov ville vinne Ski Tour 2020. Så begynte snøen å lave ned i Trondheim.

Smøresjef Stein Olav Snesrud forteller at det var svært hektisk i minuttene før start. Russerne valgte klister. Nordmennene valgte rubb.

– Vi var godt forberedte. Vi var forberedte på det meste, for vi vet hvor vi er. Vi bestemte oss for hva vi skulle gå på et kvarter før start. Da ble det rubb. Alle gikk uten smørning. Det tror jeg vi skal være glade for når vi så hvordan været utviklet seg. Planen var å gå på klister til det gjenstod et kvarter, sier en smørblid Snesrud etter målgang.

– Sammen er vi dynamitt

Bolsjunov var langt fra smørblid etter den russiske smørefiaskoen. Forspranget hans krympet fra første stavtak. I mål var han ett minutt og 41 sekunder bak vinneren Pål Golberg. Bolsjunov var tydelig irritert og rømte fra media.

Snesrud føler med russeren.

– Jeg synes jo synd på ham. Han har vært suveren i hele år og blir felt av vær og ski dag. Det er synd for ham, sier smøresjefen, som benytter anledningen til å hylle smøreteamet.

– Det er løperne som vinner skirenn, men vi har en fantastisk gjeng i smørebussen som har stått på tidlig og sent i ti dager. Sammen er vi dynamitt, sier han.

– En gave til nordmennene

Bolsjunov ville ikke prate med noen, men tolk Max Volkov satte ord på skuffelsen.

– Slike ting skjer. Det var en feil med valg av skipar.

– Skiene var elendige?

– Ja, det er ikke langt fra sannheten.

– Var han forbanna?

– Han var skuffet over resultatet, men det var ikke ham det stod på. Det var skiene. Slike ting skjer av og til i langrenn, sier Volkov.

– Hva sa Bolsjunov?

– Han sa det var en gave til nordmennene. Men Johannes ble nummer seks, så i sammenlagt er det ok. The show must go on.