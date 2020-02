Tre gull på stafettene, to individuelle gullmedaljer og to individuelle bronsemedaljer har gjort at VM-dronningen Marte Olsbu Røiseland kan glise når hun sjekker kontoutskriften etter mesterskapet i Anterselva.

For sine to individuelle gullmedaljer har Olsbu Røiseland mottatt 50.000 euro totalt i premiepenger, for stafettgullene 21.000 euro, og 28.000 euro for sine to individuelle bronsemedaljer under VM. Det viser IBUs oversikt.

– Det er voldsomt mye penger

Det er totalt 99.000 euro, eller rundt 1,04 millioner kroner etter dagens kurs.

VM-DRONNING: Marte Olsbu Røiseland med 7 medaljer fra VM etter fellesstart 12,5 km kvinner under VM i skiskyting 2020 i Anterselva. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald

– Ja. Det er bra. Jeg har en veldig bra betalt jobb. Det er voldsomt mye penger. Men det er som jeg har sagt tidligere, dette er jo kjempegøy og full stas og full pakke. Men det er medaljene som betyr aller mest for meg. Det er å kunne avslutte VM på denne måten, med fem gull og to bronse, det gjør meg til den lykkeligste personen akkurat nå, sier Marte Olsbu Røiseland på pressekonferansen etter gullmedaljen på fellesstarten.

Premiepenger fra verdenscupen og inntekter fra personlige sponsorer og samarbeidspartnere kommer i tillegg til millionen hun tjente i Anterselva-VM. I løpet av sesongen vil dermed Olsbu Røiseland trolig ha tjent godt over to millioner kroner.

29-åringen sliter fremdeles med å tro at det er sant at det var hun som ble VM-dronningen av Anterselva.

– Jeg hadde ikke planlagt at jeg skulle bli historisk med sju medaljer totalt og fem gull. Planen var bare å gjennomføre et best mulig mesterskap. Så har det gått over all forventning. Det har vært helt ellevilt, oppsummerer hun.

– Skjønte ingenting

Olsbu Røiseland var sikker på at gullet på fellesstarten aldri var innen rekkevidde etter sin svake start.

– Jeg tenkte at det var helt kjørt underveis. Jeg var sliten og gjorde to dumme bom på liggende. Jeg var litt irritert, og tenkte at jeg ikke klarte å avslutte med stil. Men så tenkte jeg at jeg var fornøyd med seks medaljer, og da handlet det bare om å komme i mål og gjøre det bra, oppsummerer Olsbu Røiseland, før hun legger til:

– Da jeg plutselig klatret til nummer to på siste skyting, så skjønte jeg ingenting. Hva skjedde nå, liksom? Plutselig kunne jeg gå for gullet. Det er den villeste følelsen jeg har hatt. Jeg lå alt fra nesten sisteplass til førsteplass, og tok faktisk førsteplassen til slutt. Det er helt vilt, konkluderer VM-dronningen av Anterselva.