På VMs siste dag tok Thingnes Bø både hans, og Norges, første individuelle medalje i årets mesterskap da han ble verdensmester i Anterselva.

– I dag gjorde jeg som jeg tenkte før løpet. Jeg ville være en bra skiskytter. Det har vært litt ymse til nå. Men i dag var det fokus, jeg tok tiden min og gjennomførte en utrolig bra dag på standplass, i tillegg som jeg hadde utrolig gode ski. Jeg følte meg superlett. Det var et av mine beste løp, sier Thingnes Bø til NRK.

Med 20 av 20 treff og høy fart i sporet, var det ingen som klarte å utfordre gullvinneren som vant med 42 sekunder.

I duell med Emilien Jacquelin kjempet storebror Tarjei Bø om bronsemedaljen, men måtte se seg slått på oppløpet. Mens Thingnes Bø jublet for gullet, tok en skuffet storebror Bø til tårene i målområdet.

– Det er synd for familiehjertet å se Tarjei gå inn til en fjerdeplass å gå glipp av medaljen. Jeg ser hvor mye det betyr for ham og da legger det en liten demper for feiringen min i målområdet, selv om jeg er veldig glad, sier Thingnes Bø til NRK.

Quentin Fillon Maillet tok sølvet.

Norsk drømmeåpning

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Johannes Dale fikk en pangstart på fellesstarten, og skjøt feilfritt på begge de liggende skytingene. De tre lå i tet ut fra andre skyting med en luke på fem sekunder ned til franske Simon Desthieux.

Han klarte ikke å henge på den norske trioen i front, men det klarte Quentin Fillon Maillet som gikk inn åtte sekunder på den tredje runden.

På tredje skyting gikk det verre for Dale som måtte gå to strafferunder, og Bø som måtte gå en.

Thingnes Bø skjøt feilfritt og gikk ut til en 17,6 sekunders ledelse ned til Maillet som også fikk en bom. Yngstebror Bø økte også ledelsen i løpet av den fjerde runden, før han leverte nok en feilfri skyting på siste stående.