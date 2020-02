Martial-magi, Greenwood-suser og imponerende Bruno i Uniteds storseier

– Han er Manchester Uniteds beste fotballspiller akkurat nå, slår Erik Thorstvedt fast i studio.

– For en herlig spiller han er. Han har det vinnerinstinktet. Det er ikke alt som er like bra, men han går i dueller og inspirerer de andre. I tillegg løper han mye og driver laget frem, sier Brede Hangeland.

Varsellamper

Selv om det endte godt for United var det noen faresignaler underveis i kampen.

Watford trodde de hadde utlignet til 1-1 tidlig etter pause da Troy Deeney fikk kriget ballen i mål. Det viste seg imidlertid at ballen hadde truffet armen til Craig Dawson ble det avblåst, til tross for at armen var helt inn til kroppen.

Slik er de nye reglene, som også felte eks-United-spiller Zlatan Ibrahimovic da han leverte fotballkunst i Milans kamp lørdag.

En liten varsellampe for Solskjær også ved starten på kampen, der Watford var best. Dumpekandidaten kunne fort tatt ledelsen. Da kunne det blitt noe annet enn overkjøringen det til slutt ble.

– Det grenset til pinlig og uakseptabelt. Den starten de har er uverdig for en slik klubb. Man må være klar når kampen begynner, sa Hangeland i pausen.

– Vi ga dem noen gode muligheter i den førsteomgangen, men gradvis skapte vi mer og mer, sier Solskjær etter kampen.

Om starten var dårlig, var avslutningen tilsvarende bra.

En annen gladmelding for United er at Scott McTominay var tilbake fra et langt skadeavbrekk og spilte de siste ti minuttene.