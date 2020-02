Therese Johaug vant Ski Tour 2020 med tre minutter og 41 sekunder.

Det var i realiteten aldri spennende. Spesielt ikke da Johaug gikk til topps også på sprinten i Åre.

Etter målgang i Trondheim var det delte meninger om Ski Tour-programmet.

– Dette var hardt og brutalt program. I tillegg slet vi med innkvartering i Åre. Vi bodde altfor langt unna stadion, det var ikke bra, sier østerrikske Teresa Stadlober.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen mener hun fikk svi for kreftene hun brukt på den tredje etappen i Åre.

– Det har vært et tøft program. For min egen del tenker jeg at det kunne lønnet seg om jeg ikke kom så langt i sprinten i Åre. Konsekvensen var at jeg var sliten før langløpet. Da taper man ikke sekunder, men minutter. Det har vært tøft, men jeg er mindre sliten i dag enn jeg hadde forventet, sier Uhrenholdt Jacobsen, som understreker at hun ikke har noe å utsette på arrangementet.

– Det har vært en veldig fin Tour å være utøver i. Det har vært kompakt og behagelige reiser. Vi er blitt godt tatt vare på underveis. Det har vært en del nyvinninger som har vært morsomme å delta i, men man kan si at de samme nyvinningene har slått ut slik at sammendraget er blitt mindre spennende. Det må de som styrer dette vurdere hvordan man skal løse i fremtiden, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Therese Johaug er naturlig nok svært fornøyd med programmet. Hun har følgende beskjed til løperne som mener det ble for slitsomt:

– De må trene.

Heller ikke den svenske sprinteren Linn Svahn synes det var for tøft.

– Nei, for faen. Jeg synes det har vært et bra program.

Vil kutte togreisene

Johaug trekker frem de korte avstandene som spesielt positivt.

– Jeg synes det har vært en veldig bra Tour. Det har vært godt å gå til noe jeg ikke helt vet hva er. Jeg har ikke kjent løypene. Å sette seg på tog og buss har vært godt. Reisebelastningen har vært mye mindre, sier hun.

Akkurat det er ikke Svahn enig i. Hun skulle helst sluppet å ta tog.

– Det blir litt mye logistikk når det er første gangen. Man behøver kanskje noen år for at det skal bli toppklasse. Hvis jeg skulle endret på noe ville jeg dratt med egen buss i stedet for tog. Det blir litt mye logistikk.

Aldri vært bedre

Johaug tok sin 19. seier denne sesongen og passerte Marit Bjørgen på listen over løpere med flest seire på én sesong. Johaug har gode muligheter til å ta poengrekord i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg er i kjempeform, noe jeg har bevist under hele Touren. Jeg har hatt gode ski og prikket inn toppformen. Da går det unna, sier hun.

– Har du noensinne vært bedre?

– Nei, jeg tror ikke det. Jevnt over har jeg aldri vært bedre. Jeg hadde noen toppløp før, men nå er jeg stabil. Jeg hevder meg også i sprint. Jeg har utvidet repertoaret mitt. Det er ikke bare motbakker jeg går fort i, smiler hun.