Belgieren har hatt en svært trang start på Real Madrid-karrieren.

I midtuken var teknikeren endelig tilbake etter å ha vært ute i nesten tre måneder, men mot Levante lørdag gikk det galt igjen.

Hazard hinket av banen i andre omgang, og ble sett med en ispose på ankelen. Nå bekrefter Real Madrid at belgieren igjen har pådratt seg et lite brudd i ankelen, et såkalt «hairline fracture».

Det er samme skade som allerede har sett ham ut av spill mesteparten av denne sesongen.

Skaden er svært dårlig nytt for en presset Zinedine Zidane. Lørdag ble det et ydmykende 0-1-tap borte mot Levante, og dermed gikk også Barcelona forbi og opp på tabelltopp.

Onsdag venter Manchester City i Mesterligaens åttedelsfinale.

Hazard ble hentet fra Chelsea før sesongen for om lag 1 milliard kroner. Men ingenting har gått etter planen. Belgieren måtte stå over de første kampene av sesongen på grunn av en hamstringskade, og så brakk han ankelen mot Paris Saint-Germain i Champions League.

Kun ti ligakamper, fem Champions League-kamper og ett fattig mål er det blitt så langt i Real Madrid-trøyen.