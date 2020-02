Røiseland ble historisk

Se Røiseland kjempe seg til VM-gull i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Røiseland avsluttet VM på mesterlig vis og ble den første til å ta syv medaljer i et mesterskap noensinne.

I løpet av årets VM i Anterselva har hun tatt fem gullmedaljer og to bronsemedaljer.

– Hva skal man si, det er jo helt vanvittig. Dere journalister maste mye om at jeg kunne klare det. Jeg tenkte at jeg skulle nyte det som var og at jeg var kjempefornøyd med mesterskapet mitt, uansett. Og så står jeg her og har klart det. Å klare det med stil og ta gull på slutten også, er jo bare helt fantastisk. Dette er det største jeg kommer til å oppleve i min karrière, sier en strålende fornøyd Røiseland til TV 2.

Under medaljeseremonien kom det noen tårer fra ektemannen Sverre.

– Jeg tror ikke jeg forstår det ennå, det er helt vanvittig vilt. Det går egentlig ikke an å beskrive, sier han til TV 2.

– Alt har så og si klaffet i dette VMet, legger ektemannen til.

Blant publikum sto også Røiselands mor.

– Det er det sykeste VMet jeg noen gang kommer til å oppleve. Det går ikke an å beskrive. Jeg er bare kjempestolt, sier mamma Helga Osbu til NRK.

Også broren var tilstede i Anterselva.

– Det er helt sinnssykt. Det var rett og slett Marte-maskin. Er det kjøtt og blod der?, tenkte jeg i dag. Det var helt rått, sier gullvinnerens bror, Nils Bjørn Olsbu til TV 2.

Ektemannen trodde ikke på gull

Etter å ha skutt på seg to strafferunder på de to første skytingene som gjorde at hun lå over minuttet bak teten, kom Røisealnd tilbake og skjøt feilfritt på tredje serie.

Men at konen skulle kjempe til seg medalje trodde ikke Sverre Røiseland.

– Jeg tenkte at i dag er hun sliten. Hun tapte en del på andre- og tredjerunden, og så skjøt hun fullt på tredje skyting. Da kviknet hun litt til, og da så jeg at topp seks var mulig. Medalje trodde jeg ikke det skulle holde til, sier ektemannen:

– Hvis noen hadde sagt før tredje skyting at konen din kom til å ta gull, hva hadde du sagt da?

– Det hadde jeg i hvert fall ikke satt penger på. Det hadde jeg aldri trodd på.

Enorm opphenting: – Klikket i hodet mitt

På fjerde skyting bommet flere i teten, mens Røiseland leverte en ny feilfri serie og gikk ut 14 sekunder bak italienske Dorothea Wierer. De sekundene ble snart spist opp.