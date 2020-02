Therese Johaug passerte Marit Bjørgens rekord på 17 verdenscup-seire fra 2011/2012 etter å ha vunnet søndagens jaktstart i Granåsen.

– Det er veldig moro å høre det, sier Johaug når TV 2 forteller hun om rekorden.

– Det er ikke noe jeg går rundt å tenker på for å være ærlig, men det er veldig artig å lykkes.

Etter søndagens seier står 31-åringen fra Dalsbygda med 19 seire denne sesongen (16 verdenscup-seire og tre Tourer). Johaug har også poengrekorden til Bjørgen innenfor rekkevidde. Johaug står nå med 2268 poeng, mens Bjørgens rekord er 2689.

Men om hun er bedre enn Bjørgen, det tør hun ikke å si.

– Nei, det blir vanskelig å sammenligne.

– Er du bedre enn du var i 2015 da du var suveren i Falun?

– Ja, det vil jeg si. Jeg føler jeg har tatt steg og er i bedre form i år, sier Johaug til TV 2.

Det ble aldri noe spenning i jaktstarten til kvinnene. Johaug økte faktisk forspranget sitt med nesten et minutt på løperne bak seg.

– Kun jordskjelv og en tsunami kan stoppe Johaug

Etter å ha dominert i skisporet under Ski Tour hadde 31-åringen fra Dalsbygda skaffet seg hele 2 minutter og 33 sekunders forsprang på Heidi Weng før den avsluttende jaktstarten i Granåsen.

– Dersom noen skal ta igjen Johaug tror jeg det må til både jordskjelv og tsunami i Trondheimsfjorden, sa Petter Skinstad i TV 2s studio før rennet startet.

Til tross for at 31-åringen hadde skaffet seg et stort forsprang tok hun det ikke rolig i søndagens jaktstart. Ved nesten hver eneste tidspassering økte hun til konkurrentene som kom bak.

– Hun har opparbeidet seg et forsprang vi ikke trodde var mulig, sa Petter Northug.

Norsk kamp om pallplassene

Seieren på jaktstarten var Johaugs fjerde seier av fem mulige i Ski Tour. Kun på lørdagens sprint havnet hun utenfor pallplass.

Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg som gikk ut to og et halvt minutt etter Johaug var aldri i nærheten av å ta igjen sammenlagtlederen. Derfor ble det en kamp om andre- og tredjeplassen mellom lagkameratene.

De to norske løperne kom opp på oppløpssiden sammen, der var Heidi Weng sterkest og sikret seg andreplassen. Dermed ble hun nummer to også sammenlagt. Flugstad Østberg kom på tredjeplass.

– Jeg kjente det litt på pallen i dag da nasjonalsangen ble spilt. Dette har vært en sesong som har vært utrolig bra, sier Weng til TV 2.