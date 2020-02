Den amerikanske programlederen «Mad Mike» Hughes omkom lørdag i en ulykke i forbindelse med innspillingen av det planlagte TV-programmet «Homemade Astronauts», ifølge CNN.

Ulykken skjedde da han skulle gjennomføre oppskytningen av en hjemmesnekret og dampdrevet romrakett som skulle løfte han opp til 1,5 kilometers høyde.

– Våre tanker og bønner går ut til Mike Hughes sin familie og venner i denne vanskelige tiden. Det var hele tiden hans drøm å gjennomføre denne oppskytingen, og Science Channel var der for å fortelle reisen hans, uttaler TV-kanalen i en pressemelding.

Hughes har tidligere gjort lignende forsøk, deriblant i Mojave-ørkenen i USA for to år siden, da han pådro seg mindre ryggskader. Målet var ifølge CNN å til slutt nå 99,78 kilometers høyde, for å observere området der Jordens atmosfære møter verdensrommet, skriver CNN.

Hughes fikk i 2018 mye oppmerksomhet for sine syn på at Jorda er flat, men han har tidligere uttalt til Space.com at disse forsøkene ikke hadde noen direkte relasjon med dette.

– Jeg tror Jorda er flat. Men det har ingenting med damprakettoppskytingene å gjøre. Det gjorde det aldri, og vil aldri gjøre det. Jeg er en våghals, uttalte han til Space.com i fjor.