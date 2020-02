Fire ble stemt hjem – én av dem vurderte å trekke seg etter kun få dager på Love Island

Finaleuken av Love Island 2020 startet brått og brutalt i søndagens episode. Etter at seerne fikk stemme på sine favorittpar i programmets app, havnet fire par med færrest stemmer i faresonen.

De fire parene seerne hadde satt i faresonen var: Thammy Dias (29) og Nate Kahungu (23), Victor Barstad (23) og Sofie Antonsen (20), Sanpreet Singh (27) og Elisabeth Lund (19), samt Ali Esmael (28) og Mie Mack Cappelen (22).

– Kjipt å ryke

Til slutt ble det Victor, Sofie, Elisabeth og Singh som måtte pakke sakene og reise hjem til Norge, da disse parene hadde færrest seerstemmer.

Se intervju med de utstemte deltakerne i videoen øverst i saken.

– Det er selvfølgelig kjipt å ryke nå, men jeg tror nok både Sofie og jeg mener at det var et riktig valg som ble tatt i dag. Vi har ikke hatt like lang tid til å bygge den relasjonen som vi hadde hatt et ønske om å få her, forklarer Victor til TV 2, like etter at han forlot villaen med partneren Sofie.

Heller ikke Singh og Elisabeth ble sjokkerte da de fikk vite utfallet av avstemningen.

– Vi så vel egentlig hva utfallet kom til å bli, og det er absolutt de fire sterkeste parene som står igjen. Vi har fått en bra kjemi, også får vi bare se hvordan det utvikler seg videre, sier Singh.

I FARE: Disse fire parene fikk færrest stemmer av TV-seerne. Foto: Skjermdump TV 2

Ville reise hjem

Selv om alle fire ser tilbake på Love Island-oppholdet som en positiv opplevelse, innrømmer Elisabeth at hennes entré i villaen kunne vært noe mindre utfordrende, og at hun på et tidspunkt vurderte å reise hjem frivillig.

– Jeg ble ikke så godt tatt imot. Det var vanskelig de første dagene, og det var slik at jeg nesten dro hjem, begynner Elisabeth.

19-åringen kom inn som et overraskelsesmoment da jentene skulle gjøre det de kunne for å øke guttas puls og omvendt.

– Jeg satte meg til slutt inn i deres situasjon, og jeg skjønte greia. Da jeg fikk pratet ordentlig med dem og ble kjent med dem, fikk jeg et helt annet inntrykk – det inntrykket jeg hadde trodd jeg skulle få. Så jeg var nok bare uheldig med måten jeg kom inn på, forteller hun.

VIL BLI BEDRE KJENT: Elisabeth Lund og Sanpreet Singh vil bruke tid på å bli bedre kjent hjemme i Norge. Foto: Birgitte T. Kristiansen / TV 2

Vil utforske videre

Ingen av de utstemte parene føler de fikk tilstrekkelig tid til å finne ut om det kan være noe mer enn god kjemi mellom seg og sin partner. Begge parene har derfor et ønske om å finne ut om dette er noe å bygge videre på når de kommer tilbake til hverdagen i Norge.

– Ja, why not?, begynner Elisabeth.