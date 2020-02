Nyhetsbyrået Associated Press (AP) erklærer Bernie Sanders som vinneren av nominasjonsvalget i Nevada, og omtaler det som en «rungende seier».

Sanders er allerede reist videre til Texas, hvor han nå driver valgkamp inn mot Supertirsdag, der en tredjedel av delegatene man kan vinne skal kjempes om den 3. mars.

– Trump og hans venner tror de kommer til å vinne dette valget. De tror de kommer til å vinne ved å splitte folk opp. Vi skal vinne ved å gjøre det motsatte, ved å få folk sammen, sier Bernie Sanders i sin seierstale.

Soleklar ledelse

Under nominasjonsvalget i Nevada sliter konkurrentene med å nå opp til Sanders. Klokken 02.10 norsk tid er kun 85 av 2097 valgområder klare, ifølge New York Times sin oversikt. Da leder Sanders med 54,1 prosent av stemmene, mens tidligere visepresidentkandidat Joe Biden kun har 17,8 prosent. Elizabeth Warren, Pete Buttigieg og Tom Steyer følger etter på tredje, fjerde og femte plass.

Sistnevnte, som er milliardær, har brukt ti ganger mer enn noen av de andre kandidatene på TV-reklamer i delstaten.

Sanders vant også forrige runde i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat, da han seiret i New Hampshire. I første runde, under det kaospregede valget i Iowa, hadde han og tidligere South Bend-ordfører Pete Buttigieg tilnærmet like resultater. I det valget greide AP ikke å erklære noen klar vinner.

Uro

Ifølge nyhetsbyrået ser mange etablerte demokrater på Sanders seier med stor uro, da mange av dem anser den selverklærte sosialdemokraten å være for ekstrem til å slå Trump i høstens valg. Et av eksemplene på dette er å erstatte det privat drevne helsevesenet med et offentlig system.

Natt til søndag angriper Pete Buttigieg sin motkandidat for hans syn.

– Han tror på en lite fleksibel, ideologisk revolusjon som stenger ute flesteparten av demokratene, sier han.

I Nevada sto kampen om 36 delegater. En trenger 1991 delegater for å vinne nominasjonen, og bli demokratenes presidentkandidat. Valgtypen er en såkalt «caucaus», et nominasjonsmøte. Det første valget av denne typen som ble avholdt i år, i Iowa, var preget av tekniske problemer og annet kluss. Ifølge New York Times har det natt til søndag vært rapportert inn telefonproblemer om mangel på frivillige i Nevada, men stort sett har valget gått fint.