Manchester City vant 1-0 mot Leicester i Premier League lørdag. Det var fortjent, men ikke uten dramatikk.

Sergio Agüero bommet på straffe, og laget måtte vente helt til Gabriel Jesus fikk nettkjenning ti minutter før slutt før de tok ledelsen.

Og selv om det gikk bra denne gangen, er straffer i ferd med å bli en virkelig verkebyll for City.

Det er fjerde gang på syv forsøk denne sesongen at de normalt sett så treffsikre stjernene bommer på straffe i Premier League. Siden starten av forrige sesong er tallet åtte bommer på 20 forsøk i alle turneringer.

– Det er altfor høyt, sier Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.

– Det kan være helt avgjørende, og for en detaljfrik som Guardiola som liker å ha absolutt alt på stell må det være ekstremt frustrerende.

– Selvfølgelig et problem

City-manageren innrømmer at de har trøbbel, men var ordknapp da han ble spurt om straffekomplekset etter kampen mot Leicester.

– Neste gang kommer vi til å score. Det er selvfølgelig et problem. Men neste kamp så scorer vi, sier Guardiola.

I tur og orden har Ilkay Gündogan, Gabriel Jesus, Raheem Sterling og Sergio Agüero bommet på straffer denne sesongen. Forrige sesong bommet både Mahrez og Agüero.

– Guardiola må gjøre noe nå. De prøver alle mann, de bommer alle mann, sier ekspertkollega Brede Hangeland.

Han mener Guardiola må følge sitt eget ord.

En liten fare

City-manageren ville ikke gå inn på Ederson etter kampen mot Leicester, men tidligere har han lansert keeperen som deres beste straffetaker.

– Ederson er den beste. Tro meg, han er vår beste straffeskytter. Ederson er så rolig, så han kunne gjort det, sa han etter Jesus' bom mot Sheffield United.

– La han ta straffer da, sier Brede Hangeland og får støtte av Erik Thorstvedt:

– I tillegg har han et helt sykt tilslag.

– Den lille faren er at om hvis han bommer, så er det et mål som er åpent i andre enden. Veldig sjeldent at folk klarer å kontre inn mål, selv om det skjedde i dag da Pepe Reina var oppe på en Aston Villa-corner.

Kandidat Kevin

TV 2s Premier League-programleder Jan-Henrik Børslid lanserer Kevin De Bruyne som en kandidat. Han burde ha både de tekniske kvalitetene og skuddferdighetene som skal til.

– Det kan godt være at vi sitter her og tenker på ham. Men han er litt introvert type. Han er ikke en som tar mye plass. Det er ikke sikkert tanken på å ta straffespark tiltaler ham, sier Thorstvedt.

– Det bør Guardiola greie å lese. Hvem er den beste? Foreløpig har han lest det dårlig.

Med Agüeros skjebnesvangre bom mot Tottenham i fjorårets Champions League i minnet haster det å finne en løsning som fungerer.