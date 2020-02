Legger planer for å stanse asteroider som kan utslette Jorden

– Folk har som regel tenkt på strategier som skal hindre en kollisjon i siste liten, når asteroiden allerede har passert gjennom nøkkelhullet og er på vei mot en kollisjon med Jorden, sier Paek.

– Jeg er interessert i å hindre asteroiden fra å gå gjennom nøkkelhullet, lenge før den vil treffe Jorden. Det blir som et forkjøpsangrep, med mindre styr.

– Må være smartere

I 2007 leverte NASA en rapport til den amerikanske Kongressen om hva man skulle gjøre om en stor asteroide var på vei mot Jorden. Rapporten konkluderte med at det mest effektive ville være å skyte opp en atombombe.

Atombombens kraft ville skyve asteroiden unna. Ifølge MIT er tanken på å bruke atomvåpen til å hindre en kollisjon fortsatt kontroversielt i miljøer som diskuterer forsvaret av planeten.

MIT skriver at et annet alternativ var å skyte opp noe som skulle treffe asteroiden, som en rakett eller et annen prosjektil. Med den rette farten og vinkelen skulle dette fartøyet kollidere inn i asteroiden og på den måten endre dets kurs.

MIT-professor Oliver de Weck understreker at en slik metode krever mest mulig informasjon om asteroidens sammensetning, fart og retning.

– Har det betydning om sjansen for oppdragets suksess er 99,9 prosent eller 90 prosent? Når det handler om å hindre en potensiell «planet-utrydder», kan du vedde på at det betyr noe, sier de Weck.

– På grunn av graden av usikkerhet må vi derfor være smartere når vi planlegger slike oppdrag. Ingen har sett på problemet på denne måten tidligere, sier professoren.

Tre alternativer

Sammen med sine kolleger har Paek utviklet en simulering for å finne ut hvilken metode som ville sikret best resultat.

Å bare skyte opp et fartøy som skulle treffe asteroiden var blant de mulige programmene. Et annet alternativ var å sende opp en speider som skulle undersøke asteroiden, før et annet prosjektil ble sendt opp senere for å kollidere.

Et tredje alternativ involverte to speidere, der speider nummer to skulle dytte asteroiden til en justert kurs, før et nytt og større prosjektil skulle gjøre resten av jobben.

Apophis og Bennu ble kjørt gjennom simuleringene for å evaluere hvilket av de tre alternativene som ga det tryggeste resultatet, basert på hvor lang tid forskerne hadde på seg.

Hvor mange fartøy man rekker å sende opp, avhenger av hvor mange år det tar før asteroiden passerer gjennom gravitasjonsnøkkelhullet. Hvis Apophis for eksempel passerer gjennom nøkkelhullet innen et år, kan det allerede være for sent.

– Med den tidsrammen, er det ikke sikkert selv et hovedprosjektil hadde rukket frem til asteroiden i tide, sier Paek.

Det nye simuleringsprogrammet skal etter planen benyttes til å beregne eventuelle fremgangsmåter for fremtidige asteroider.

– Istedenfor å endre størrelsen på prosjektilet, er det mulig at vi kan endre antall oppskytninger til flere små raketter som kan kollidere med asteroiden, én etter én. Eller så kunne vi skutt opp prosjektiler fra Månen, eller bruke nedlagte satellitter til å treffe asteroiden, sier Paek.

– Vi har laget et beslutningskart som kan være til hjelp med lage en prototyp for et program.